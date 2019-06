Lékaři mají mít přehled o všech lécích, jež bere pacient. Toho to má ochránit

„Cílem je primárně zakotvit do zákona o léčivech takzvaný lékový záznam pacienta, abychom zajistili lepší, bezpečnější a kvalitnější péči o pacienty, protože lékový záznam znamená výrazný kvalitativní posun z hlediska bezpečnosti pacientů, z hlediska předcházení nežádoucím lékovým interakcím a duplicitám,“ uvedl v rozpravě při schvalování zákona ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.

Ročně přitom nežádoucí lékové interakce přispějí v České republice ke smrti několika stovek lidí.



„Myslím si, že pacienti si to zaslouží, že po tom volají i lékaři a že to skutečně bude výrazný posun dopředu,“ hájí návrh Vojtěch. V lékovém záznamu má být podle něj devadesát procent léků, nebudou tam léky na receptu s „modrým pruhem“ na některé návykové léky. Zacházení s léky obsahujícími návykové látky, které lze předepisovat pouze na recept s modrým pruhem, je v lékárně přísně evidováno ve speciální knize určené pouze k tomuto účelu.



Opozičním Pirátům se nelíbí, že by pacienti měli lékový záznam automaticky. „Ministerstvo v současnosti navrhuje, aby všichni do systému spadli automaticky, a jenom ti, kdo budou aktivní, tak se z něj mohli dostat ven. A my bychom chtěli, aby to bylo obráceně, aby to bylo dobrovolné,“ uvedl poslanec za Piráty Ondřej Profant.

„Já si myslím, že toto nezazní od lékaře směrem k pacientům, aby jim sdělil tu možnost opt-outu nebo mu řekl, jaké to má výhody,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš.