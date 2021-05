Pirát volá po místech, kde lze brát drogy. Stříkačky zmizí z parků, míní

O návrhu pirátského poslance Tomáše Vymazala na zřízení místností, kde by si lidé mohli drogy aplikovat, informoval portál Aktuálně.cz.

Místa by sloužila především pro nejohroženější skupiny drogově závislých, kteří přišli o rodinu, skončili na ulici a nemají zájem s užíváním drog skončit. Pokud by závislí brali drogy na takových místech, nemuseli by tak činit na veřejnosti, a v parcích či na dětských hřištích by se nepovalovaly použité injekční stříkačky.

Drogu by si lidé aplikovali sami, zdravotnický personál by byl na místě připraven zasáhnout v případě, že by došlo třeba k předávkování.

Drogu by jim na místech mohli pracovníci i otestovat, jestli neobsahuje nebezpečné příměsi, aby nedocházelo k předávkování či smrti. Závislí by mohli na místech navíc využít teplé sprchy či drobného občerstvení.

Pirát Vymazal se s návrhem inspiroval v některých evropských zemích, kde tento systém už funguje. Podobná zařízení využívají drogově závislí například v Německu, Švýcarsku, Španělsku, Kanadě nebo Austrálii.



„Teplá voda a hrnek čaje znamená pro tyto lidi strašně moc, takže tam ochotně chodí. Nepřichází s tím, že když se předávkují, tak je někdo zachrání, ale právě kvůli těmto maličkostem. A při této příležitosti se nevyhnutelně potkají se sociálními pracovníky, kteří se je snaží závislosti zbavit a nebo je dostat alespoň do nějaké terapeutické komunity, ve které by jejich problémy řešili,“ popsal pro portál Vymazal.

Podporu pro návrh Vymazal nemá

Podporu ve Sněmovně ale Vymazalův návrh nemá. Ve zdravotnickém výboru se proti němu postavilo vládní hnutí ANO. „Mně se obecně myšlenka aplikačních místností zdá dobrá, to ano,“ připustil poslanec Rostislav Vyzula (ANO), který je zpravodajem novely zákona o návykových látkách, v rámci kterého se jedná o pozměňovací návrh.



„Bylo by to v podstatě pro ty, kteří užívají velmi tvrdé drogy, což u nás není tak rozšířené. Když bychom ale aplikační místnosti povolili, tak tím bychom vlastně legalizovali držení drog,“ vysvětlil pro Aktuálně.cz Vyzula.



Proti se postavilo také ministerstvo zdravotnictví. „Aplikační místnosti se zpravidla zavádí ve společnostech, kde existuje takzvaná otevřená drogová scéna. Tu Česká republika zase tak moc nemá. Aplikační místnosti s sebou nesou i negativa a nemyslím si, že je potřeba je tady zavádět,“ vysvětloval poslancům vedoucí inspektorátu omamných a psychotropních látek na ministerstvu zdravotnictví Petr Novák.