Z postižené udělaly prostitutku a píchaly jí drogy, soud poslal ženy do vězení

Silvii chybělo pár dnů do 16. narozenin, ale kvůli mentálnímu hendikepu byla na úrovni osmi až devítiletého dítěte. V létě 2018 odjela z Rokycan do Plzně s dvacetiletou Nikolou H. ze Slovenska, která jí slíbila, že se spolu půjdou bavit na diskotéku, nakoupí si šperky a pěkné oblečení.

Jenže místo tance a zábavy skončila Silvie na tři dny mezi pouličními prostitutkami na Domažlické třídě v Plzni.

„V úmyslu získat peníze pro svoji potřebu a na nákup drog zjednala (Nikola H.) se spoluobžalovanou (Ivetou Č.) dívku k poskytování sexuálních služeb za úplatu od náhodných zákazníků. Počet jejích zákazníků se nepodařilo zjistit. Poškozená odevzdávala takto získané finanční prostředky nebo jejich část. Obžalované za ně nakupovaly od nezjištěného zdroje pervitin, který dívce nitrožilně aplikovaly,“ zní dnešní závěr Krajského soudu v Plzni.

Nikolu H. soudci poslali do vězení s ostrahou na sedm let. Její v minulosti více než desetkrát souzená čtyřiačtyřicetiletá parťačka Iveta Č. by měla za mřížemi zůstat šest let hlavně za to, že obžalované zjednaly dítě k prostituci a kořistily z ní.

Iveta Č. byla v minulosti mnohokrát trestaná

„Nikola H. byla aktivnější, bez jejího přístupu by poškozená nejela do Plzně. Iveta Č. byla v minulosti mnohokrát trestaná, a to i ve výkonu trestu, ale nebere si z toho poučení,“ odůvodnil soud výši trestů.

Odsouzení za obchodování s lidmi a držení drog není pravomocné. Státní zástupkyně i advokátky obou odsouzených si ponechaly lhůty pro odvolání.

Soud vynesl stejný trest, jako před dvěma roky. Tehdy rozsudek po odvoláních obžalovaných zrušil vrchní soud a případ vrátil zpátky do Plzně s tím, že soudci musejí znovu vyslechnout poškozenou a před rozhodnutím odstranit všechny pochybnosti, které v případu zůstaly.

Soudci se tentokrát od poškozené opět snažili zjistit, co prožila o letních prázdninách v roce 2018.

Státní zástupkyně v závěrečné řeči potvrdila, že výslech dívky byl velmi náročný. „Už nebyla schopna říct, co se stalo mezi 2. a 5. srpnem 2018, mnoho si toho nepamatuje. Znalecký posudek z oblasti psychologie uvádí, že je mentálně retardovaná, na úrovni osmi až devítiletého dítěte. Tomu odpovídají i její paměťové kapacity, schopnost udržet informaci a pak ji reprodukovat. Znalkyně uvedla, že kdyby situace neměla reálný základ, kdyby to dívka neprožila, nebyla by schopna se to naučit zpaměti. I vyjadřovací schopnosti poškozené jsou špatné. Nelze přehlédnout ani to, že byla v té době pod vlivem drog. V její moči ze 6. srpna 2018 znalci zjistili metamfetamin a THC, v loketních jamkách měla vpichy,“ upozornila státní zástupkyně, co podle jejích závěrů dokazuje vinu obou obžalovaných. Těm hrozily až dvanáctileté tresty.

Obžalovaná Nikola H. už porodila druhé dítě

Před dvěma lety vodila obě obžalované k soudu vězeňská eskorta z vazby. Teď už jsou obě na svobodě.



K soudu dnes přišla jen Ivana Č. Její advokátka pro ni požadovala zproštění všech obvinění. Podle její verze chtěla tehdy ještě neplnoletá Silvie jen vyzkoušet drogu, kterou jí píchla žena ze Slovenska. Iveta Č. podle advokátky dala poškozené jen nějaké kondomy a kapesníky.

„Poškozená utíkala i později z dětského domova. Přiznala tam pervitin i provozování prostituce. Její věrohodnost je podstatně snížená,“ argumentovala advokátka. Ivana Č. u soudu pronesla jedinou větu. „Lituju toho, co se stalo, ale nic z toho není pravda,“ prohlásila drobná žena.

Nikola H. je v současnosti na Slovensku, k soudu nepřijela. U soudu před dvěma roky bylo její těhotenství nepřehlédnutelné. Podle advokátky žena porodila o loňských Vánocích druhé dítě.

„Obě děti jsou na ní plně závislé, navíc po lednové smrti otce pečuje i o matku. Nepodmíněný trest by zasáhl její rodinu i nezletilé děti. Účelu trestu lze dosáhnou výchovným (podmíněným, pozn. red.) trestem a vyhoštěním,“ navrhovala advokátka obžalované Nikoly H..