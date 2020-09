Pokud onemocní nad třicet procent žáků a učitelů, škola musí zavřít

Pokud je škola ve více budovách, omezení jejího provozu by mohla být i jen částečná. Informovala o tom mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

V případě takového rozsahu nemocnosti nebo karantény by provoz školy představoval podle metodiky nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví.



V méně závažných případech by hygienici posoudili situaci individuálně a po dohodě s ředitelem by případně doporučili jiný režim uzavření školy, což by mohlo být ředitelské volno nebo změna organizace školního roku. Týkalo by se to i situací, kdyby byl provoz školy ochromen kvůli počtu pedagogů v karanténě.



Ministerstvo školství už ve čtvrtek uvedlo, že školám umožní posunutí začátku školního roku, případně jeho přerušení. Tím by se také zajistil nárok rodičů na ošetřovné.

„Metodika sjednotí postup hygieniků a ředitelům škol nabídne předvídatelný scénář, co se v takové situace stane,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle ministra školství Roberta Plagy by měla metodika vyjasnit dosud ne zcela přehlednou situaci, kdy jednotlivé krajské hygienické stanice přistupovaly ke školám rozdílně.

Pokud by se ve školách vyskytlo onemocnění covid-19, karanténa by se podle ministerstva zdravotnictví týkala jen lidí, kteří byli s nakaženým v rizikovém kontaktu. „O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě provedeného epidemiologického šetření,“ stojí v tiskové zprávě.

Základní myšlenkou metodiky je podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové to, aby karanténní opatření zasáhla školu co nejméně. „Zavření školy nastane až skutečně při větším výskytu nákazy. Pokud se bude jednat o jednotlivce, karanténa se bude týkat nejbližšího okruhu lidí, tedy třídy, družiny a podobně,“ uvedla.