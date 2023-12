Senioři na elektrokolech bez přilby, to je poukázka do rakve, ukazují statistiky

Pády na elektrokole vedou podle čerstvých dat u seniorů ke zranění dvakrát častěji než pády při jízdě na běžném kole. Zatímco při nehodách obyčejných jízdních kol v tuzemsku činil podíl zraněných seniorů od začátku roku do konce října 19 procent, u elektrokol to bylo 38 procent. Vedle přeceňování schopností je příčinou také to, že senioři často nenosí přilbu.