Krize drtí samoživitele. Trpí nezaměstnaností, dluhy a nemají ani na jídlo

O práci kvůli koronaviru přišla třeba Nikola P., která zůstala s třemi dětmi sama. „Bydlím na vesnici, kde nic není. Jsem zvědavá, co teď budu dělat,“ říká samoživitelka, která v podobné situaci není sama.

Dvacet procent samoživitelů v průzkumu uvedlo, že kvůli koronavirové krizi přišlo o své zaměstnání, šesti procentům se podařilo najít práci novou, čtrnáct procent nové zaměstnání stále hledá.

Není práce ani jídlo

Hana M. z Prahy, která pracovala jako servírka na dohodu, dostala kvůli krizi rovněž vyhazov. „Po dvou letech jsme se na stěhovali z azyláku do pronájmu, kde jsme nyní dva a půl měsíce. V tento moment už nemám ani za co nakoupit jídlo. V peněžence mám 40 korun a doma dochází veškeré zásoby,“ svěřuje se paní Hana.

Během krize se téměř polovina samoživitelů zadlužila s tím, že jich je 15 procent schopno splácet dluh nepravidelně a 12 procent samoživitelů nesplácí vůbec. Jiní si dokonce vzali další půjčku. „Míra zadlužení tak vzrostla, dva měsíce po COVIDu byla zadlužena jedna třetina samoživitelů, nyní je to už polovina, což je alarmující,“ dodává ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.

Příjem nad 20 tisíc korun má minimum samoživitelů

Při zjišťování rozdílů příjmu před a po krizi vyplynulo, že zatímco před krizí mělo nejnižší měsíční příjmy do 10 tisíc korun 16 procent samoživitelů, po krizi se to týká téměř jedné třetiny tedy devětadvaceti. Příjmů od 10 do 20 tisíc korun před krizí dosahovalo 51 procent, po krizi pak 49 procent respondentů. Největší příjmový pokles zaznamenali lidé s příjmy od 20 do 30 tisíc korun.

Každý šestý samoživitel pobírá výživné, každý třetí pak dávky státní sociální podpory. Jedna pětina nepobírá kromě čistého příjmu ze zaměstnání žádný jiný příjem.

Podle výsledků průzkumu zažádala o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP) více než jedna desetina respondentů, z čehož 9 procent bylo zamítnuto. A 70 procent respondentů uvedlo, že během koronavirové krize žádalo o pomoc neziskové organizace.

„Výsledky průzkumu nás nepřekvapily, jenom v červenci se na naši neziskovou organizaci obrátilo přes 350 žadatelů o pomoc a srpnový trend je podobný. Nejčastěji nám chodí žádosti s prosbou o finanční pomoc na nájemné a potraviny, ale také na školní pomůcky vzhledem k blížícímu se návratu dětí do škol,“ komentuje výsledky průzkumu Pavlousková.

Jedna třetina samoživitelů věří, že se jim podaří jejich finanční situaci do konce roku stabilizovat, jedna třetina označuje svou situaci za stejnou bez jakéhokoliv zhoršení, jedna čtvrtina ve stabilizaci nevěří a zbývající část si není výhledem jistá. Průzkumu se zúčastnilo 1 528 samoživitelů z celé republiky.