Česko zablokovalo Rusům asi 70 nemovitostí, včetně bývalých konzulátů a řady bytů

„Odmítám vyjádření, že se jedná o nelegální krok, neboť je to v souladu s českým právem podle sankčního zákona. Existují tam opravné prostředky u ministerstva zahraničních věcí, případně u soudu,“ řekl Lipavský.

Kreml prostřednictvím mluvčího Dmitrije Peskova uvedl, že zvažuje odpověď. „Tento hluboce antiruský postoj českých úřadů samozřejmě vyvolává naprosté rozpaky a tento postoj kategoricky odmítáme,“ sdělil Peskov. Chystá se podle něj analýza toho, co má ČR v Rusku. „Je jasné, že v případě formalizování nepřátelských kroků bude samozřejmě následovat naše odpověď,“ prohlásil.

Lipavský ve středu uvedl, že odvetné kroky ze strany Ruska neočekává. „Nejsem si vědom, že by Česko mělo v Moskvě takový majetek v takové formě. A hlavně my nevedeme útočnou válku proti svým sousedům, takže nevidím na základě jakého důvodu by reciproční krok mohl přijít,“ konstatoval. Dnes doplnil, že Česko má v Rusku pouze drobný majetek „Není to rozhodně nic, co by nás mělo znervózňovat,“ podotkl.

Ruský podnik, jehož zařazení na sankční seznam ve středu schválila vláda, provozuje a spravuje v Česku řadu nemovitostí v majetku Ruské federace, převážně v Praze nebo Karlových Varech. Spadá pod správu záležitostí ruského prezidenta. Podle Lipavského se z příjmů této agentury přímo financuje ruský režim, který vede válku na Ukrajině.

„Mluvíme o zhruba 70 nemovitostech. Jsou to ty takzvaně ruské nemovitosti, o kterých se dlouhodobě mluví v médiích,“ řekl Lipavský v Londýně, kde dnes mimo jiné předal v zastoupení prezidenta Medaili Za hrdinství in memoriam plukovníkovi Oldřichu Doležalovi, pilotovi 311. československé bombardovací perutě RAF, a Medaili Za zásluhy o diplomacii bývalému velvyslanci ČR v Británii Pavlu Seifterovi.

Opatření se netýká objektů ruské diplomatické mise, jako jsou ruská ambasáda nebo rezidence ruského velvyslance. Podle agentury TASS se zmrazení majetku týká desítek bytů, které ruský podnik v Česku pronajímá.

„Rozhodnutí se dotkne počtu vyšších desítek nemovitostí, které se nachází většinou na území hlavního města Prahy,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Petra Vodstrčilová. Podrobnější informace podle ní úřad nemůže poskytnout z důvodu zákonné povinnosti zachovat mlčenlivost o postupech Finančního analytického úřadu v konkrétních kauzách.

Česká vláda už dřív, v květnu, zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. V souvislosti s těmito pozemky pak diplomatický servis, příspěvková organizace ministerstva zahraničí, v létě podal na Rusko žalobu kvůli vrácení bezdůvodného obohacení za poslední tři roky převyšujícího 53 milionů korun. I těchto nemovitostí se podle Lipavského aktuální rozhodnutí týká.

Lipavský dříve řekl, že Rusko v Česku vlastní 42 budov, všechny kdysi označilo za objekty mise, tedy využívané k diplomatickým účelům. Při revizi ministerstvo podle ministra ale zjistilo, že desítky z nich k deklarovaným účelům neslouží. Z dokumentu, který si ČTK v červnu vyžádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, vyplývá, že na pozemcích, u nichž český stát po Rusku nově požaduje nájemné, stojí komplex bytových domů ve Schwaigerově ulici v Praze či budovy bývalých ruských generálních konzulátů v Karlových Varech a v Brně.