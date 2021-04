Nejčastějšími zahraničními vlastníky českých firem jsou Rusové, říká průzkum

Počet subjektů s ruskými majiteli je v Česku poměrně stabilní. Nejvíce jich bylo registrováno v roce 2015, a to 13 818. Poté se jejich počet až do roku 2018 mírně snižoval a následně se opět nepatrně zvýšil. Více než 8 000 firem s ruskými majiteli nemá žádné zaměstnance. Dalších 4 000 společností zaměstnává mezi jedním a pěti lidmi.



„Většina firem s ruskými majiteli se řadí mezi malé společnosti nebo nejsou aktivní. Zajímavé je, že mezi firmy s ruskými majiteli najdeme výrazně více těch, které oficiálně nevykazují žádný obrat. Zatímco mezi všemi registrovanými společnostmi v Česku obrat nevykazuje 42 procent firem, u těch s ruskými majiteli je to 71 procent. Řada těchto firem tak působí spíše jako prázdné schránky,“ uvedl vedoucí datového oddělení aplikace Cribis Jan Cikler.

V roce 2018 měly všechny tyto společnosti souhrnný základní kapitál sedm miliard korun. Ruský kapitál tak byl v ČR až na 20. místě. Část ruského kapitálu může být skrytá za společnosti z daňových rájů.

I tak ale je v Česku několik společností s ruskými vlastníky a s miliardovými obraty nebo se stovkami zaměstnanců. Největší je kunovický výrobce letadel Aircraft Industries, jehož obrat přesahuje 1,5 miliardy korun a který zaměstnává více než tisíc lidí.

Společnosti s ruským vlastníkem podnikají v Česku nejčastěji v obchodu, kde jich působí 4821, tedy asi 36 procent. Dále potom v nemovitostech, kde jich je 4 285 (32 procent) a v profesních, vědeckých a technických činnostech, kde je registrováno 1 448 společností, tedy zhruba 11 procent, s ruskými majiteli.

Nejvíce ruských firem je na Karlovarsku

Co se týče krajů, mají tyto společnosti výrazné zastoupení na Karlovarsku, kde tvoří 7,4 procenta všech registrovaných společností, na Ústecku (6,6 procenta) a také v Praze, kde jde o čtyři procenta firem. V dalších krajích jejich podíl většinou nepřesahuje jedno procento.



Podle dat Českého statistického úřadu se počet občanů Ruské federace s trvalým pobytem v ČR v uplynulých letech mírně zvyšoval. V roce 2014 šlo o 34 500 lidí, zatímco v roce 2018 a 2019 to bylo 38 000. Rusové jsou tak v Česku čtvrtou nejpočetnější skupinou cizinců.

Nejvíce občanů Ruské federace, téměř 24 000, bydlí v Praze. Následuje Středočeský kraj se 4500 a Jihomoravský kraj s 2500. Největší podíl na počtu obyvatel mají Rusové s 1,8 procenta opět v Praze, následují Karlovy Vary s 1,4 procenta obyvatel.

Česko vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikování jako členové ruských tajných služeb poté, co premiér Andrej Babiš oznámil, že podle českých bezpečnostních složek byli příslušníci ruské tajné služby GRU zapleteni do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Rusko v odvetě vyhostilo dvacet pracovníků české ambasády. Moskvu musí opustit do pondělní půlnoci, proto pro ně poletí český vojenský speciál.