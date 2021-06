Jak o prázdninách cestovat, prozradí v Rozstřelu náměstek ministra zahraničí

Pandemie koronaviru je momentálně na ústupu a s blížícím se létem většinu lidí zajímají podmínky pro cestování do zahraničí. Usnadnit by ho měl evropský covid pas. Jak má fungovat, které země jsou pro Čechy stále rizikové a do kterých naopak mohou zcela bez omezení prozradí v pondělním Rozstřelu náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.