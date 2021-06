Podmínka za trauma je výsměch. Chápu, že oběti znásilnění nehlásí, říká právník

V diskuzích se nezřídka objevuje očerňování obětí a obecně velká nedůvěra k jejich výpovědím. Z jakého důvodu se to děje?

Musím říct, že se těm komentářům ani moc nedivím. Když se na to podívá člověk, který nemá podobnou traumatizující zkušenost nebo tematiku nestudoval, člověk, který je v klidu a má k tomu odstup, vcelku přirozeně má otázky, které padají. Jsou normální. Takový člověk neví, jak funguje trauma, jaká je dynamika násilí, jaké to má následky na mozek.

Zhruba polovina obětí trpí extrémní paralýzou, kdy se vůbec nemůžou pohnout. Takže říct „ona se nebránila“, je lehké, dokud v té situaci člověk není. Pavel Houdek právník a instruktor sebeobrany