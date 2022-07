Sáhněme i na zisky energetických firem a bank, říká nový muž z vedení STAN

Před zvolením novým místopředsedou STAN jste mluvil o tom, že se musíte soustředit na několik zásadních priorit a za jednu z nich jste označil pomoc lidem kvůli rostoucím cenám energie. Je podle vás úsporný tarif, který připravila vláda, dostatečný?

Myslím si, že ten mechanismus je určitě dobrý ve chvíli, kdy stát má necelých sedmdesát procent v ČEZ, zbytek jsou soukromí akcionáři, takže razantnější kroky může těžko udělat. Ale předpokládám, že tímto úsporným tarifem to nekončí. Budou se muset hledat další opatření.

Byl byste například pro mimořádné zdanění zisků energetických společností, jak se o tom ve vládní koalici diskutuje?

Určitě. Myslím, že se k tomu musí přistoupit, protože všichni se teď skládáme na drahé ceny energií, a měl by se nalézt mechanismus. Nevím, jestli to bude zdanění, nebo nějaká dividenda. Mělo by se to podle mě týkat jak energetických firem, tak části zisků bank.

Mluvil jste také o tom, že STAN musí zezelenat, ale z přesvědčení. Jak konkrétně by to mělo vypadat?

Až pominou problémy, jako je energetická krize, stejně tu bude velký problém s klimatickou změnou.

Přechod na elektromobilitu bude rychlejší

Jaký je vás názor na Green deal Evropské unie? Je nastaven správně?

Základní východiska, že bychom do poloviny století měli snížit emise oxidu uhličitého, jsou správně. Pak se liší názory v dílčích opatřeních. Myslím, že v České republice si moc neuvědomujeme, že přechod na elektromobilitu bude rychlejší, než všichni čekají. Automobilky už jednoznačně obrátily vývoj tímto směrem a během pár let se to projeví.

Jak vnímáte návrh Evropské komise, že se země EU mají snažit ušetřit 15 procent energie v reakci na Putinovu energetickou válku se Západem?

Musíme se zaměřit na průmysl a ty energeticky náročné věci tolik nepodporovat. Proč tu máme mít výrobu, která je náročná na fosilní zdroje, to je lepší, když je taková výroba přímo tam, kde ten plyn je, nebo kde se těží.

Třeba výroba hnojiv. Obrovsky vyrábíme hnojiva, na které musíme dovézt plyn. To je jeden příklad. Když bude ta hnojiva vyrábět nějaká rozvojová země, která těží plyn nebo ropu, tak je to výhodnější.

Dezinformace si ruská propaganda vyzkoušela u radaru USA. Teď to rozpracovali

V minulosti jste na sebe upozornil tím, že jste jako starosta Spáleného Poříčí na Plzeňsku výrazně podporoval, aby byl v Česku americký radar protiraketové obrany, což nakonec nedopadlo. Nemrzí vás, že tady ten radar není v kontextu s tím, co dělá Rusko proti Ukrajině a jakou hrozbou je pod vedením Putina pro střední Evropu a obecně pro Západ?

Určitě. To mělo být zařízení uprostřed tehdy ještě vojenského újezdu a hlavně bychom byli velkým partnerem Spojených států. Mohli jsme být v úplně jiné situaci. Mohli jsme být jedním z preferovaných spojenců a mohli jsme už v této chvíli mít daleko modernější výzbroj. Mohla se už tehdy rozjet spolupráce se špičkovými univerzitami a ústavy v USA.

Rusko si na tom skvěle vyzkoušelo propagandu a myslím, že zkušenosti z té doby rozpracovali a aplikují je právě teď.

Snaha vlády vyjednat teď s Američany nákup stíhaček F-35, které asi nebudou levné, má tedy vaši jednoznačnou podporu?

To zase ne. Člověk se snaží být hospodárný. Nechal bych to podrobit analýzám. Myslím si, že by lepší a ekonomičtější bylo využívat ty, co máme dnes. Tady jde o desítky miliard a je třeba mít na to dobré analýzy.

Sněm STAN byl sledován hlavně proto, jak moc velkou revoluci udělá po skandálech, jimž v poslední době čelil. Předsedou zůstal Vít Rakušan, jako místopředseda se udržel i Jan Farský. Post místopředsedkyně neobhájila jen Věra Kovářová. Je nakonec ta změna dost velká, abyste přesvědčili lidi, že jste nový STAN?

Změna je dost velká a není to tak, že bychom teď byli nový STAN. Musíme veřejnosti jasně říci, co pro ni chceme udělat, a pak jí sdělovat - to jsme už udělali a jako další bude následovat to a to. Jestli se ta změna podaří nebo nepodaří, uvidíme. Ale já zatím vidím velké nadšení tyhle věci dělat. Musíme být jasnější.

Co se týče vaší spolupráce s Piráty, oni museli být a byli velmi nepříjemně překvapeni, jak je přeskákali vaši kandidáti ve volbách do Sněmovny. Vztahy vašeho hnutí a Pirátů ochladly. Myslíte si, že ještě do nějakých dalších voleb spolu půjdete, nebo byste byl pro to, aby to tak nebylo?

To netuším, jestli půjdeme. Že to ochladlo, bylo samozřejmé, protože kroužkování bylo fenoménem těch voleb. Nikdo z nás ho neplánoval a nikdo nečekal, že to bude tak velké.

Já jsem se účastnil asi půlroční nebo devítiměsíční diskuse s Piráty o programových věcech a tam ta spolupráce byla velmi dobrá. A v našem Plzeňském kraji máme hejtmana za Piráty, kterého jsme navrhli a podpořili. Takže jsem pro to, abychom dál spolupracovali.

I na celostátní úrovni? Byl byste pro?

To nevím. To možná tak nedopadne.

Danuši Nerudovou nebo Petra Pavla

Nový první místopředseda STAN Lukáš Vlček řekl, že „buď se společně uzdravíte, nebo společně zahynete“. Jak daleko máte k tomu, že byste jako hnutí mohli i společně zahynout?

Doufám, že ne. Jsem optimista. Vidím energii a jde i zdola z regionů. Myslím, že je naopak vůle udělat všechno pro to, abychom se uzdravili.

Jak to bude s prezidentským kandidátem vládní koalice, nebo aspoň kandidátem STAN či koalice Pirátů a STAN? Kdo by se vám osobně líbil jako budoucí prezident?

Mně by se nelíbil Andrej Babiš a je třeba udělat vše pro to, aby tam nebyl. To je můj hlavní cíl. Otázka je, jestli ti kandidáti vůbec budou chtít, aby je nějaká strana podpořila.

Z těch, kteří se přihlásili, se vám někdo výrazně líbí?

Tak asi bych nedoporučoval někoho dalšího, protože je málo času, aby se někdo další vybíral. Já bych viděl docela pozitivně paní Danuši Nerudovou nebo Petra Pavla, ale v tuto chvíli nemám vyhraněného kandidáta.