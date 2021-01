Roušky venku dokážou snížit reprodukční číslo pod 1, tvrdí nová studie

Článek vyšel v prestižním časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

„Vzhledem k tomu, že hlavní cestou přenosu koronaviru, který způsobuje covid-19, je přenos vzduchem, tedy ve větších kapénkách nebo menších aerosolových částicích, jsou roušky beze vší pochybnosti zásadním opatřením pro ochranu veřejného zdraví,“ říká Vladimír Ždímal, jehož tým se od března 2020 podílel na přímém testování účinnosti textilních roušek a respirátorů proti přenosu nákazy covid-19.

Mezinárodní tým vědců v přehledovém článku využil data a výsledky z přibližně 150 dříve publikovaných prací souvisejících s tematikou šíření covidu-19.

„Cílem bylo získat co nejkomplexnější obrázek problematiky. Kromě schopnosti různých typů prostředků ochrany dýchacích cest chránit svého nositele před nákazou jsme posuzovali i epidemiologické důkazy, ekologické studie, modely šíření podobných respiračních onemocnění, výsledky experimentů na vzorcích populace porovnávané s kontrolními skupinami, vlivy nošení ochranných prostředků na psychologii populací při pandemii a ekonomické dopady,“ vysvětluje Ždímal.

Text připomíná i to, že lidé jsou nejvíce nakažliví v počátečním období po infekci, tedy v době, kdy je běžné mít málo příznaků nebo žádné. I z tohoto důvodu je nošení roušek na veřejnosti podle autorů studie jako prevence vhodné.

Roušky lidé nosili už ve 14. století

Text do renomovaného časopisu začal vznikat na přelomu března a dubna minulého roku a vyvolal obrovský zájem. „Je to podle informací na serveru Preprints.org nejvíce prohlížený a zároveň nejvíce stahovaný rukopis v historii serveru, měřeno napříč vědeckými obory. Vidělo jej 360 000 zájemců, stažen byl 87000krát, mám z toho obrovskou radost,“ dodává Ždímal.

Všeobecné nošení textilních roušek na veřejnosti doporučoval již v roce 1910 Wu Lien Teh při epidemii mandžuského moru. Jeho doporučení se považuje za milník v systematickém boji proti šíření infekčních chorob.

Informace o textilní ochraně úst a nosu však sahají až do 14. století, přestože se o šíření moru vzduchem vědělo již ve 13. století. Používaly se bavlna a hedvábí.