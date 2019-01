Chystá se nový zákon pro makléře. Bez vzdělání a pojištění se už neobjedou

Momentálně se práce obchodníků s domy a byty řídí jen občanským a obchodním zákoníkem. A přestože se může zdát, že je realitní makléř prestižním povoláním, v České republice se dobré pověsti netěší.

Ukázal to průzkum společnosti Zdraví nemovitost, podle kterého téměř 80 procent Čechů hodnotí práci makléřů negativně. Makléři jsou podle výsledků nepoctiví, nedávají klientům pravdivé informace.

Právě tuto skutečnost by měl změnit nový zákon o realitním zprostředkování, který má dát této profesi jasná pravidla. „Asociace realitních kanceláří České republiky o zpřísnění podmínek pro výkon zprostředkovatelských služeb usiluje již od svého založení v roce 1991. Z tohoto pohledu je jistě jasné, že si také myslíme, že je zákon potřebný,“ uvedl generální ředitel ARK ČR Jan Borůvka.

„Je nezbytně nutné regulovat aktivity, při kterých jde často o celoživotní úspory rodin a majetek, který je nezbytné ochránit. Vždyť potenciální hodnota nemovitostí, které se každý rok zobchodují na realitním trhu, se může pohybovat až okolo 300 miliard korun. Proto je dobře, že se ministerstvo snaží prosadit legislativní rámec,“ uvedl pro iDNES.cz prezident RE/MAX David Krajný.

Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Kláry Dostálové předloží vládě návrh zákona o realitním zprostředkování v pondělí 21. ledna. Podobu nové legislativy připravuje stát už několik let. Po projednání zákonu jej bude čekat další legislativní proces v Parlamentu. Pokud zákon schválí poslanci i senátoři, začne platit od začátku roku 2020.



Stát se makléřem nebude zcela jednoduché

„Máme nejvíce realitních makléřů v rámci okolních států, máme jich například dvakrát tolik než Polsko,“ uvedla tento týden na odborné realitní kanceláři Dostálová. Hlavní příčinou je zejména skutečnost, že v České republice se může stát realitním makléřem praktický každý.

Stačí mu k tomu živnostenský list. Jeho vydání je podmíněno plnou svéprávností a bezúhonností. Vzdělání ani jiná kvalifikace v současné době není nutná. Tím se Česko řadí do malé skupiny evropských zemí, která vstup makléřů na trh nijak nereguluje.

„Z živnosti volné se stane živnost vázaná, což s sebou nese kvalifikační předpoklady jednotlivých makléřů. Nejdůležitější je dodat tomuto oboru prestiž,“ doplnila ministryně. Připojila také svůj argument, že lidé očekávají vysokou míru profesionality u makléře, kterému svěřují své finanční úspory.

Makléř bude muset mít podle chystané legislativy vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Ti, kteří nesplňují ani jedno z výše uvedených pravidel, získají živnostenský list po absolvování zkoušky odborné způsobilosti. Zkouška má část týkající se stavebního práva, oceňování nemovitostí a daní. Dohled na splnění podmínek bude mít pod palcem živnostenský úřad.

„Předkládaný zákon ukládá zprostředkovatelům povinné pojištění profesní odpovědnosti. Dále například ukládá povinnost písemného smluvního vztahu s klientem. Návrh nastavuje formou změny živnostenského zákona kvalifikační předpoklady pro výkon zprostředkovatelské činnosti. To jsou nepochybně silné stránky zákona, které ocení spotřebitelé i zprostředkovatelé,“ popsal Borůvka.

Zákon také počítá s pojištěním zprostředkovatele realitního obchodu. Podle legislativy musí být po celou dobu výkonu své činnosti makléř pojištěn pro případ, že by svému klientovi způsobil škodu, a to nejméně 1,75 milionu korun. Pokud se nepojistí, riskuje udělení pokuty až jeden milion korun.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR ke konci loňského roku 14 602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Neoficiální odhady počítají až s 25 000 realitních zprostředkovatelů. Podle dat Evropské rady realitních profesí připadalo v roce 2016 na jednoho makléře 727 obyvatel. V Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.

Nová pravidla zavádí také možnost výhradního realitního zprostředkování, kdy prodávající může svěřit svou nemovitost jen jedné realitní kanceláři, a to maximálně na dobu šesti měsíců. V současné době takové zprostředkování není omezeno a exkluzivní prodej si makléři často nastavují ve smlouvách na dobu neomezenou. V případě porušení smlouvy pak prodávajícímu hrozí pokuty za porušení takto nastavené smlouvy.

Smíšené pocity

Podle ředitele portálu Reality.iDNES.cz Petra Makovského by nicméně realitní zákon mohl být více ambiciózní. V současné podobně prý nepostihne všechny makléře a rozsah pojištění by podle něj mohl být širší. Nicméně samotnou myšlenku regulace vítá, obdobně jako další realitní kanceláře.

Výhrady proti nové podobě legislativy však realitní kanceláře také mají. V zákoně podle nich chybí ochrana proti úpadku nebo zavedení kauce. „Domníváme se, že současný návrh zákona dostatečně nereflektuje situaci na realitním trhu. Bohužel je příliš vágní, podmínky jsou v něm nastavené obecně,“ uvedl Martin Fojtík, provozní ředitel Fincentra Reality. Podle něj může navíc současná podoba zákona zapříčinit zdražení makléřských služeb.

„Samozřejmě nemůžu věštit z křišťálové koule, ale určitě se nedomnívám, že by mělo zavedení zákona zdražit služby realitních makléřů. Musíme si uvědomit, že je tady spousta takzvaných garážových makléřů, kteří to nedělají jako svoje povolání. A tam přesně zákonem cílíme. Aby realitní makléři byli pojištěni, měli kvalifikaci a měli to jako povolání,“ řekla tento týden na odborné realitní konferenci ministryně.

Podle Krajného z RE/MAX je však dobré si uvědomit, že cílem zákona není a ani nemůže být řešení všech potencionálních problémů na realitním trhu.

„Na každém zákonu by se daly hledat nedostatky, ale v obecné rovině lze říci, že pokud bude zákon o realitním zprostředkování schválen v aktuální verzi, tak to lze hodnotit jako začátek procesu, který povede ke kultivaci realitního prostředí,“ doplnil Borůvka.