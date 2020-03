Při nehodě přišla dívka o ruku. Teď usiluje o bionickou protézu

Před třemi lety zažila Lucka se svojí maminkou a babičkou těžkou autonehodu. Tehdy devítileté děvče při ní přišlo o ruku kousek pod ramenem. Utrpěla však i další zranění, málem přišla o pravou nohu.

„Dostávala se z toho rok. Tedy, dostává se z toho dodnes. Chodí na rehabilitace a tak dál. Ale to nejhorší má za sebou,“ popisuje její maminka Romana.

Podle ní se s tím děvče popasovalo dobře. „Je průbojná, pořád chce zkoušet nové věci,“ vysvětluje. Zkouší jezdit na kolečkových bruslích i na kole, prvním rokem se věnuje baletu. Ráda také maluje či tráví čas se zvířaty.

Po nehodě lékaři matku upozornili, že vhodnou protézu by Lucce měla rodina zajistit co nejdříve. „Protetici nám řekli, že se to nemůže odkládat – jako že bychom to začali řešit, až Lucka přestane růst. Musí totiž ovládat svaly. Když se nepoužívají, tak povolí a přestávají fungovat,“ vysvětlila.



Dívce se podařilo získat polorobotickou protézu, která měla tři prsty pohyblivé. Loket a zápěstí však musela dívka ovládat mechanicky. I tak jí protéza pomáhala zvládat některé úkony - dokázala uzvednout věci do určité váhy či si například přidržela sešit.

Ovládání loktu a zápěstí mechanicky s sebou však neslo i problémy. „Když si člověk řekne, že ohne ruku, tak to ona udělat nemohla. Měla ji buď nataženou, nebo si ji musela přitáhnout a mechanicky zamknout, aby ji dala do pravého úhlu,“ přibližuje maminka. Problémy s sebou neslo také mechanické otáčení zápěstí.

To se však u protézy později rozbilo, poté z protézy dívka také odrostla. Protetik Lucce následně doporučil celorobotickou paži, se kterou by mohla ovládat i loket a zápěstí. Ta je však výrazně dražší, stojí 1,4 milionu korun.

Čekání na pomoc

V současnosti je tedy Lucka bez protézy úplně - čeká, zda jí pojišťovna schválí alespoň protézu s mechanickými prvky.

Rodinu proto oslovilo Konto Bariéry. Také na pomoc Lucce by totiž měly jít peníze vybrané akcí Run and Help. Účastníci, kteří se zapojí, si mohou vybrat: buď uběhnutými metry podpoří vlastního příjemce s postižením, nebo příjemce doporučeného nadací. „A tento ročník je to Lucinka,“ vysvětlila mluvčí Konta Bariéry Petra Seberová.