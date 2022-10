Někde moc, jinde málo. Nespravedlivý příspěvek na bydlení vyřeší cenové mapy

Sedmitisícové Černošice na Praze-západ. Osmnáct kilometrů od centra hlavního města, se kterým je spojuje vlak jezdící čtyřikrát do hodiny. Třítisícový Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku, takřka na hranicích s Německem. Do Ústí nad Labem i do Liberce, nejbližších krajských měst, je to hodina cesty autem, veřejnou dopravou ještě výrazně déle.

Co mají tato města společného? Obou se týká stejná výše normativů příspěvku na bydlení. Tedy hlavní sociální dávky, která má nyní pomáhat lidem se zvládnutím výrazného zdražování. A to navzdory faktu, že tržní ceny nájmů se v obou lokacích dramaticky liší.

Důvod je jednoduchý. Výše normativů nyní závisí jen na počtu osob v bytě a na počtu obyvatel. Stát obce dělí jen na ty do 10 tisíc, od 10 do 50 tisíc, od 50 do 100 tisíc a nad 100 tisíc obyvatel. Zvláštní kategorii má pak ještě Praha. Jinak však na lokaci – a tedy reálné ceně – nezáleží.