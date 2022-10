Dostanu příspěvek na bydlení? Startuje velký seriál MF DNES k sociálním dávkám

Už před rokem, tedy na začátku energetické krize a před válečným konfliktem, byla situace taková, že zatímco příspěvek na bydlení pobíralo 160 000 domácností, dalších 790 000 na něj nejspíš mělo nárok. Průměrná výše příspěvku je aktuálně 4 100 korun, a to už je částka, již v rodinném rozpočtu pocítíte. Navíc od 1. října se zvýšily takzvané normativní náklady, jež slouží k výpočtu příspěvku – ten bude vyšší a hlavně na něj dosáhne více domácností.

Seriál Dávky 3. října: Jak na rostoucí výdaje domácností

Jak na rostoucí výdaje domácností 4. října: Finanční pomoc pro rodiče

Finanční pomoc pro rodiče 5. října: Kam se obrátit, když chybí peníze

Kam se obrátit, když chybí peníze 6. října: Kdy mají na podporu nárok nemocní

Kdy mají na podporu nárok nemocní 7. října: Tipy pro seniory, jak ušetřit

Tipy pro seniory, jak ušetřit 8. října: Kdo pomůže při nenadálém neštěstí

Zdráháte se žádat stát o pomoc? Hrdinství není namístě, zvláště když na rodinném účtu s finanční rezervou neleží doporučovaný pětinásobek měsíčních příjmů, ale zůstatek se začíná limitně blížit nule. Je-li to i váš případ, sedněte k internetu a začněte počítat.

Pochopit systém je složité, MPSV však připravilo pohodlnou kalkulačku,

kam stačí zadat pár konkrétních údajů a hned na vás vyskočí částka, na kterou byste měli mít nárok.

Kalkulačka ohlídá všechny potřebné limity, takže si nemusíte dělat starosti, zda jsou vaše náklady dost vysoké vzhledem k vašim příjmům, ani neřešíte normativy v dané lokalitě či typu bydlení. Pozor však: kalkulačka počítá s nájmem i u vlastnického bydlení. Nelekněte se toho a nesnažte se částku vynulovat ani navýšit. Je daná. Do rubriky Ostatní pak zapíšete další náklady.

O příspěvek na bydlení budete žádat na úřadu práce. Nemusíte tam chodit osobně, žádost se dá podat přes počítač. Neposílá se e-mailem, budete potřebovat takzvanou e-identitu. Ani to není nic složitého, pokud ji ještě nemáte, stačí, když používáte internetové bankovnictví – ověřit vás může vaše banka. Aktuálně to umí Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank a Raiffeisenbank.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení Ten, jehož náklady na bydlení (nájem, elektřina, plyn, služby, vodné) jsou vyšší než 30 % (v Praze 35 %) čistých příjmů.

Ten, jehož čisté příjmy zároveň nepřesáhnou částku normativních nákladů

na bydlení (tzv. normativy). Ty stanovují přiměřenou částku všech nákladů na bydlení, tedy průměrné výdaje podle počtu členů domácnosti a velikosti obce. Je to proto, aby nárok na příspěvek nevznikl někomu, kdo sice platí vysoké částky, ale za nadstandardně luxusní bydlení. Příspěvek mohou získat lidé, kteří bydlí ve vlastním či pronajatém bytě a domě, trvale na své chatě či chalupě, ale i v bytě či domě na základě věcného břemene. Žadatel musí mít v nemovitosti nahlášen trvalý pobyt.

Žádost podáte jednou, příjmy a náklady však budete prokazovat opakovaně. Nově to není třeba řešit každé tři měsíce, ale stačí jednou za půl roku. Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí. Nepovinně pak náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. kalendářní čtvrtletí, pokud žadatel o příspěvek nabude dojmu, že se mu v té době zvýšily výdaje za bydlení, případně snížil příjem rodiny a může to mít vliv na výši příspěvku. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a je možné ho uplatnit dokonce i tři měsíce zpětně.

K žádosti o příspěvek musíte připojit následující dokumenty:

Doložíte je jako elektronickou přílohu – lze je naskenovat, stačí však i fotografie z mobilu.

Příjmy: například platový výměr či výplatní páska, daňové přiznání u podnikatelů, počítá se i výživné, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, nemocenské dávky, penze. Naopak uvádět nemusíte, když vám občas rodiče (či děti) přispějí do rozpočtu. Příjmy dokládají všichni výdělečně činní.

například platový výměr či výplatní páska, daňové přiznání u podnikatelů, počítá se i výživné, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, nemocenské dávky, penze. Naopak uvádět nemusíte, když vám občas rodiče (či děti) přispějí do rozpočtu. Příjmy dokládají všichni výdělečně činní. Potvrzení o nákladech na služby: patří sem například plyn, elektřina, dodávka tepla, vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně výdaje za pevná paliva.

Kde si říct o radu Informace ke kalkulačce příspěvku na bydlení a elektronickému vyplnění

formuláře: 950 194 444, pracovní dny od 8:00 do 20:00. Call centrum Úřadu práce ČR 800 779 900.

Potvrzení o nákladech na energie: doklad potvrzující výši nákladů na elektřinu či plyn za předchozí měsíce.

doklad potvrzující výši nákladů na elektřinu či plyn za předchozí měsíce. Vyúčtování služeb a energií, pokud jste v daném období měli přeplatek či nedoplatek.

pokud jste v daném období měli přeplatek či nedoplatek. Nájemní smlouva u těch , kdo bydlí v nájmu. Náklady na hypotéku se jako obdobný výdaj nezapočítávají.

, kdo bydlí v nájmu. Náklady na hypotéku se jako obdobný výdaj nezapočítávají. Potvrzení o studiu u dětí starších 15 let.

u dětí starších 15 let. Pokud s vámi žije další člověk starší 18 let, budete od něj potřebovat prohlášení, že u vás skutečně bydlí, úřad na to má speciální formulář.

Neumíte s internetem? Jděte se poradit. Buď přímo na úřad práce, nebo do některé z občanských poraden. Nepočítejte však s tím, že by někdo aktivně vyhledával „chudé“ a navigoval je k žádosti o příspěvky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách upozorňuje na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing – způsob jak vám peníze ukrást, nikoli zprostředkovat.

Modelové příklady Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze, matka je

s menším dítětem v domácnosti a čerpá rodičovský příspěvek ve výši 10 tisíc korun, otec má příjem 28 tisíc korun a rodina má také nárok na přídavek na děti ve výši 2x 1 130 korun. Skutečné měsíční náklady na bydlení byly 16 500 korun, nově dosáhnou 17 833 korun. Výše příspěvku na bydlení: dříve 277 korun, po zvýšení normativů 2 277 korun. Samoživitelka má příjem ve výši minimální mzdy (14 795 korun), pobírá přídavek na dítě 1 270 korun. Bydlí v nájemním bytě v menším městě, topí plynem. Skutečné náklady na bydlení dosahovaly dosud 15 000 korun měsíčně, nyní jsou 16 500 korun s ohledem na růst ceny plynu. Výše příspěvku na bydlení: dříve 4 442 korun, po zvýšení normativů 8 942 korun. Dva senioři žijí v nájemním bytě v Praze, mají důchod 13 000 a 15 000

korun. Záloha na energie je 1 530 korun měsíčně, nájemné 16 000 korun a další služby spojené s bydlením 2 000 korun, dohromady 19 530 korun. Výše příspěvku na bydlení: dříve 3 829 korun, po zvýšení normativů 8 329 korun. Senior žije v nájemním bytě v Praze, elektřinu využívá na běžné spotřebiče,

svícení a vaření. Pobírá starobní důchod ve výši 17 000 korun. Faktura za elektřinu se meziročně zvýšila z 9 000 korun na 11 500 korun. Skutečné měsíční náklady na bydlení má 13 000 korun. Výše příspěvku na bydlení: dříve 4 171 korun, po zvýšení normativů 8 671 korun.

Podpora v nezaměstnanosti

Kromě příspěvku na bydlení je jedním ze základních stavebních kamenů českého dávkového systému také podpora v nezaměstnanosti. Na tu máte nárok, když přijdete o práci. Není to ovšem tak, že vás stát bude automaticky živit, pokud nepracujete. Jaké jsou podmínky?

1 Nelze chtít podporu a nechtít najít práci

Žadatel tedy musí být současně evidován na úřadě práce. Naopak to možné je. Třeba když vám zaměstnavatel vyplatil odstupné, podporu budete dostávat až po jeho vyčerpání, na úřadě práce se však zaregistrujete jako žadatel – výhodou pro vás bude to, že stát za vás bude platit zdravotní pojištění a období se vám bude počítat jako náhradní doba pro výpočet důchodu. Pokud bezdůvodně odmítnete práci, kterou vám na úřadě nabídnou, můžete být z evidence vyřazeni.

2 Před žádostí o podporu je třeba pracovat

Přesněji odvádět důchodové pojištění. Tuto povinnost je potřeba plnit 12 měsíců, nemusí to však být přesně rok před ztrátou práce, oněch 12 měsíců se může nasčítat za poslední dva roky. Předchozí podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Náhradních dob je několik druhů: péče o dítě do čtyř let věku, péče o závislou osobu (závislost alespoň II. stupně) ve společné domácnosti… Důležité je, že studium se do náhradních dob nepočítá, to jen v případě zdravotně postižených.

3 Registrovat se na úřadě práce nemusíte, hned jak skončíte v zaměstnání

Pokud to ale uděláte do tří pracovních dní, podporu vám přiznají ode dne, kdy jste v práci skončili. Naopak, když si dáte načas, třeba na pár týdnů odjedete a nebudete si hledat práci, budete mít povinnost platit si sami zdravotní pojištění. Takzvané osoby bez zdanitelných příjmů hradí zdravotní pojišťovně 2 187 korun měsíčně (částka pro rok 2022).

Pozor třeba na pozapomenutá živnostenská oprávnění, která jste si kdysi udělali pro případ nějakého přivýdělku, abyste byli „čistí“ před úřady. Přivýdělek jako takový v době registrace u úřadu práce zakázán není, smíte si však přivydělat jen polovinu minimální mzdy (8 100 korun měsíčně) a v té době nemáte nárok na podporu. Takovou činnost musíte úřadu práce ohlásit.

5 Podpora v nezaměstnanosti není nekonečná

Nárok na ni je odstupňován podle věku žadatele (platí věk v době podání žádosti, jste-li na hranici, vyplatí se například měsíc počkat, zaplatit si zdravotní pojištění a pak brát podporu o tři měsíce déle). Podporu bude úřad vyplácet do 50 let věku pět měsíců, od 50 do 55 let věku osm měsíců, nad 55 let věku 11 měsíců.

6 Jestliže jste si (během posledních dvou let) nevyčerpali celou podporu,

našli jste si místo, ale pracovní poměr ukončili a teď se u úřadu registrujete opakovaně, záleží na tom, jak dlouho jste mezitím pracovali. Pokud déle než tři měsíce, vznikne nárok na celou podpůrčí dobu podle věku. Jestli jste pracovali kratší dobu, navážete na předchozí čerpání podpory v nezaměstnanosti. Pokud už jste během dvou let celou podpůrčí dobu vyčerpali, právo na další podporu v nezaměstnanosti máte až po dalších odpracovaných šesti měsících (= platby důchodového pojištění).

7 Výše podpory v nezaměstnanosti

Se odvíjí od vašich předchozích průměrných čistých výdělků a není po celou dobu stejná, v čase se snižuje: v prvních dvou měsících je to 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent. Pokud jste však ukončili zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, budete celou dobu pobírat jen 45 procent předchozích příjmů. Přitom však platí limity. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tedy 21 488 korun, při rekvalifikaci je limitem 0,65násobek průměrné mzdy, tudíž 24 081 korun.

8 Pro ty, kdo neměli před registrací na úřadu práce příjmy,

protože využili započtení náhradních dob (třeba po rodičovské dovolené), bude podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců 5 558 korun, další dva měsíce 4 446 korun, po zbývající podpůrčí dobu 4 076 korun. Částky jsou odvozeny od průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021.