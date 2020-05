Je mladý, je slušný, zvládl to skvěle, zastal se Babiš ministra Vojtěcha

Vojtěch se podle premiéra korupčního jednání nedopustil. „Je mladý, je slušný, sice ještě nemá tolik zkušeností, ale zvládl to skvěle,“ uvedl Babiš pro server. „Jsem přesvědčen, že pan ministr je slušný člověk,“ dodal s tím, že pokud někdo porušil zákony, tak zkrátka bude stíhán.

„Ať to vyšetří policie, NKÚ a padni komu padni. Pokud někdo zneužil v rámci této krize, kdy šlo o život, a udělal takovou prasárnu, že si udělal kšeft, půjde zkrátka od válu a bude stíhán,“ řekl Babiš.

Babiš už v na začátku května požádal dopisem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, aby úřad prověřil nákupy zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu. Kala tehdy premiéra v odpovědi ujistil, že NKÚ se tomuto tématu věnuje od samého počátku.

„Jsem přesvědčen, že pan ministr (Vojtěch) je slušný člověk, znám ho dlouho, a že by se určitě žádného takového jednání nedopustil. Samozřejmě jeho podřízení to musí obhájit, ale musí to prověřit kontrola, audit, policie, všichni,“ dodal předseda vlády.



O problémech s nákupem zdravotnických ochranných pomůcek se hovoří již dlouho. Jednak se mluví o jejich předraženosti, jednak o nedostatečné kvalitě. „Ano, máme podezření, že nám někteří dodavatelé dodali pomůcky, které nejsou oficiálně uvedeny na trh EU. Přestože jsme vždy vyžadovali CE certifikáty. Spustil jsem tedy kontrolu. Pokud dodavatelé nedoloží, že jsou v pořádku, půjdeme i právní cestou,“ reagoval v úterý Vojtěch.