Do Česka přijde silný vítr, v noci na sobotu bude opět mrznout

Po většinu pátečního odpoledne a večera meteorologové předpokládají nárazy větru kolem 55 kilometrů v hodině, při intenzivních přeháňkách nebo bouřkách to podle nich ale může být na celém území České republiky přechodně kolem 70 kilometrů v hodině. Postupně vítr zeslábne, v noci se vyjasní a spolu s tím rychle klesnou teploty, uvedl ČHMÚ.

Meteorologové varují před poškozením stromů a lesních porostů, možné budou i menší škody na budovách. Lidem hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty nebo zlomenými větvemi stromů. Vítr také může působit komplikace v dopravě.

ČHMÚ proto doporučuje zajistit okna i dveře a upevnit uvolněné předměty. Lidé by se měli vyvarovat pohybu venku, případně by při takovém pohybu měli dbát zvýšené opatrnosti. Obdobně je to třeba i u řízení vozidla.

Další výstraha se týká mrazů, které Česko zasáhnou v noci z pátku na sobotu. Varování opět platí pro území celé republiky, a to konkrétně od půlnoci do osmé hodiny ranní. Předpokládané ranní minimální teploty budou mezi plus dvěma až minus dvěma stupni Celsia.

Mráz může poškodit vegetaci, v současné době zejména zeleninu, jahody, vinnou révu nebo kvetoucí ovocné stromy.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou.

Zahrádkáři by podle doporučení ČHMÚ měli zakrýt své rostliny světlou netkanou textilií, kterou na vegetaci mohou ponechat i v průběhu dalších dnů, dokud neodezní ranní mrazy. Na stromy je možné použít další ochranné přípravky, jako je protimrznoucí postřik.