Do části Česka se v pondělí vrátí silný vítr s nárazy, varují meteorologové

„Mezi tlakovou níží se středem nad Britskými ostrovy a tlakovou výší nad východní Evropou k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav s tím, že výstraha platí od pondělní půlnoci do pondělích šesti hodin večer.

Silný jihovýchodní vítr má vát s nárazy až 65 kilometrů za hodinu. Na horách může dosahovat rychlosti až 110 kilometrů v hodině. Výstraha platí pro část Libereckého a většinu Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Meteorologové varují před poškozením stromů a lesních porostů, možné budou i menší škody na budovách. Lidem hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty nebo zlomenými větvemi stromů. Vítr také může působit komplikace v dopravě.



ČHMÚ proto doporučuje zajistit okna i dveře a upevnit uvolněné předměty. Lidé by se měli vyvarovat pohybu venku, případně by při takovém pohybu měli dbát zvýšené opatrnosti. Obdobně je to třeba i u řízení vozidla. „Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií,“ dodává.