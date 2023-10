Uzavíral smlouvy, aby sám mohl podnikat, viní exšéfa ŘSD obžaloba. On odmítá

Vybíral, Souček a Moc připravili podle obžaloby nevýhodné dokumenty, díky kterým mohla Vybíralova společnost na dálničním odpočívadle podnikat. Cílem mělo být podle státního zástupce Tomáš Minxe umožnit společnosti realizovat před ŘSD utajovaný plán výstavby nové čerpací stanice. Hala dokumenty podle Minxe podepsal v únoru 2010, kdy už nebyl výkonným ředitelem státní firmy. Státní zástupce tvrdí, že Hala a Souček za službu od Vybírala převzali úplatek v nespecifikované výši.

Hala tvrdí, že si podpis smluv nevybavuje. Pokud se tak stalo v době, kterou žalobce popisuje, nebylo podle něj pohnutkou někoho podvést, poškodit nebo někomu opatřit neoprávněný prospěch. Dokud na ředitelství pracoval, běžně podle svých slov dopodepisoval dřívější dokumenty, na kterých jeho podpis chyběl, aby se projekty nezpozdily. „Moji pohnutkou bylo vyhovět, nekomplikovat věci,“ řekl Hala.

Popřel ale, že by věděl o jakémkoli záměru Vybírala vybudovat čerpací stanici. Nesouhlasil ani s tím, že by si byl vědom nevýhodnosti smluv. Už v minulosti také odmítl obvinění, že přijal úplatek. Uvedl také, že ŘSD nevznikla žádná škoda, protože do uzavření smluv žádné platby za pronájem odpočívadla nedostávalo.

Bývalý ředitel ŘSD ve své výpovědi připomněl také svá dřívější stíhání, ve kterých bylo řízení buď zastaveno, nebo byl pravomocně osvobozen. V předchozích případech se podle něj vždy ukázalo, že úvahy státního zastupitelství o tom, jak ředitelství fungovalo, byly irelevantní.

Vznik a výpočet škody

Hala v pondělí také mimo jiné upozornil na to, že z obžaloby není jasné, jak státní zástupce došel k výpočtu tvrzené škody. Žalobce podle něj od počátku vyšetřování přišel už s několika variantami toho, jak měla škoda vzniknout. Skutek popsaný v obžalobě podle něj navíc není stejný jako skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání a přípravné řízení nebylo v souladu se zákonem.

Všichni muži čelí obžalobě z podvodu, Vybírala, Součka a Halu žalobce navíc viní z korupce. Vybíralovi a Mocovi hrozí maximálně desetileté vězení, Součkovi a Halovi může soud při prokázání viny uložit až dvanáctiletý trest, protože podle obžaloby přijetím úplatku opatřili jinému prospěch velkého rozsahu. ŘSD se do řízení přihlásilo s nárokem na náhradu škody 18,5 milionu korun s úroky.

Součkův případ v pondělí soudkyně vyloučila k samostatnému projednání. Muž je podle ní ve Velké Británii, kde čeká na výsledek vydávacího řízení. Další jednání u tamního soudu by se mělo uskutečnit na konci listopadu. K pondělnímu jednání přišli jen Hala a Moc.

Kauzou pronájmu odpočívadel se v minulosti zabýval Obvodní soud pro Prahu 4, všechny obžalované nepravomocně osvobodil. Odvolací Městský soud v Praze ale případ vrátil státnímu zástupci k došetření. Žalobce čtyři muže navrhl znovu obžalovat loni v únoru, obžalobu tentokrát podal k městskému soudu.