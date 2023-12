Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Ostrava, Havířov, Olomouc, Zlín, Hradec Králové, Most, Pardubice. Všude tam dýchají lidé vzduch třikrát až čtyřikrát více znečištěný polétavým prachem, než jaké jsou limity WHO. Podobně je na tom i 97 procent celé Evropy, kde se limity překračují. Ročně kvůli tomu předčasně zemře 1 200 lidí. Vyplývá to ze zprávy Evropské agentury životního prostředí (EEA). Upozorňují na to i čeští pneumologové.