Nárazový vichr, vydatný déšť i rozvodněné toky. Níže Julie se prožene Českem

Výstraha ČHMÚ Velmi silný vítr (s nárazy větru 70 až 110 km/h): platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj v neděli od 11 hodin do půlnoci. Velmi silný vítr (s nárazy větru 70 až 110 km/h): platí pro Ústecký a Liberecký kraj v neděli od 15 hodin do půlnoci.

Velmi silný vítr (s nárazy větru 70 až 110 km/h): platí pro Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj (Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Vyškov, Znojmo, Židlochovice), Olomoucký kraj, Zlínský kraj (Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž), Moravskoslezský kraj od neděle od 15 hodin do pondělí do 4 hodin.

Silný vítr (s nárazy větru do 70 km/h): platí pro Jihomoravský kraj (Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou), Zlínský kraj (Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín) od neděle od 15 hodin do podělí do 4 hodin. Povodňová pohotovost (vysoký stupeň nebezpečí): platí pro Plzeňský kraj (Sušice) od neděle od 18 hodin do půlnoci z pondělí na úterý. Povodňová bdělost (nízký stupeň nebezpečí): platí pro Jihočeský kraj (Prachatice, Vimperk), Plzeňský kraj (Horažďovice), Liberecký kraj (Jilemnice, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), Královéhradecký kraj (Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí), Pardubický kraj (Králíky, Lanškroun, Žamberk), Olomoucký kraj (Mohelnice, Šumperk, Zábřeh), Moravskoslezský kraj (Bruntál, Rýmařov) od neděle od 18 hodin do půlnoci z pondělí na úterý.