Polsko v šoku. V centru Varšavy muž brutálně znásilnil a uškrtil Bělorusku

Útočník v masce a s nožem mladou Bělorusku napadl, když se vracela ráno 25. února domů. Poté ji zatáhl do blízkého dvora, kde ji brutálně zbil a znásilnil. Znásilnění přitom viděly dvě ženy, které šly okolo a na chvíli se zastavily, což zachytily kamery. Znásilňované ženě ale nepomohly, protože podle své výpovědi na policii měly za to, že se dívají na dva lidi bez domova mající konsensuální sexuální styk, uvedl server Wiadomości.

Svědkyně ve své výpovědi také uvedly, že muž je vulgárním jazykem přesvědčoval, aby odešly. Že byly svědky útoku, jim podle jejich tvrzení došlo až ze zpráv v médiích.

Ženu v bezvědomí našel vrátný a zavolal na policii. Běloruska zemřela v pátek v nemocnici. Policie zadržela podezřelého, jímž je 23letý muž. Podle policie útočník Bělorusku po znásilnění dusil. Hrozí mu až doživotí.

Útok na mladou ženu důrazně odsoudila Svjatlana Cichanouská, která je od běloruských prezidentských voleb v roce 2020 hlavní tváří běloruské opozice. „Je těžké popsat bolest, kterou nyní cítím. Ale cítím i zlost. Zlost kvůli té nespravedlnosti. Kvůli tomu, že se ženy nemohou cítit v bezpečí. Kvůli tomu, že někdo z toho, co se stalo, viní oběť násilí,“ napsala na facebooku.

Святлана Ціханоўская Несколько дней Лиза отчаянно боролась за свою жизнь. Жизнь, которую у неё безжалостно отняли.



Это просто невыносимо! Мне сложно описать всю боль, что я чувствую сейчас. Но ещё я чувствую злость. Злость на несправедливость. На то, что женщины не могут чувствовать себя в безопасности. На то, что кто-то обвиняет жертву насилия в случившемся.



В нашем мире не должно быть места жестокости и насилию. А виновные в таких преступлениях должны быть наказаны. 36 7

„Jmenovala se Liza, bylo jí 25 let, měla hnědé oči a talent na navrhování čepic. Do Polska přijela jako uprchlice z Běloruska,“ uvedli organizátoři středečního pietního průvodu. „Co měla za plány a o čem snila, se už nedozvíme. Byla brutálně znásilněna a zavražděna v noci v exkluzivní čtvrti v centru Varšavy. Nikdo nezareagoval, nikdo nezavolal na linku 112,“ uvedli také organizátoři akce.

Účastníci průvodu by po dobu jeho trvání měli zachovat ticho, aby upozornili na to, že většina obětí znásilnění není schopna během útoku křičet kvůli efektu zamrznutí nebo ztráty vědomí. K tomu, že ženě nikdo nepomohl, podle organizátorů přispělo právě i to, že nekřičela.