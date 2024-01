Nevinný Polák si odseděl 18 let za znásilnění. Za justiční omyl pykat nikdo nebude

Polská prokuratura, která skoro šest let zjišťovala, kdo zavinil neoprávněné zatčení a odsouzení Tomasze Komendy, celý případ ukončila. Znamená to, že nikdo neponese odpovědnost za to, že nevinný člověk strávil ve vězení 18 let – ani policisté, ani prokurátoři, ani znalci, ani soudci. Komenda se proti rozhodnutí prokuratury může odvolat.