Města chtějí vrátit nebezpečný chemický odpad zpět Polákům. Ti zatím mlčí

Policie obvinila z navezení odpadu do Čech šestnáct lidí, mezi kterými je jediný Čech, zbytek jsou Poláci. Odpadová mafie měla promyšlený systém. Chemikálie navážela do naoko pronajatých hal v Moravskoslezském kraji.



„Z vyšetřování jasně vyplývá, že původci odpadu jsou z Polska, a to jak firmy, tak fyzické osoby. Tudíž jsme napsali na ministerstvo životního prostředí, aby konali, oslovili polskou stranu a odpad vrátili podle evropských směrnic původci, tedy do Polska,“ říká místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Halu tam pronajal soukromý majitel a ten teď nemá peníze na likvidaci odpadu, kterého je na místě zhruba 150 tisíc litrů. Ministerstvo životního prostředí nyní říká, že města musí vyčkat. „Do doby, než bude určení pachatele jednoznačné, je předčasné spekulovat o tom, kdo by měl odpad převzít. Z hlediska ochrany životního prostředí je klíčové, aby obce vyhodnotily, zda dochází k bezprostřednímu ohrožení životního prostředí a zda není z hlediska bezpečnosti přínosnější odpad bezpečně zlikvidovat,“ říká Ondřej Charvát z ministerstva životního prostředí.

Bohumín je nyní v situaci, kdy přímé ohrožení životního prostředí nehrozí. Nicméně ze svého likvidaci platit nechce. „Jednoznačně odmítáme likvidovat odpad za peníze našich občanů,“ dodal místostarosta Macura.

Ministr životního prostředí Richard Brabec už o nelegálních dovozech jednal se svým polským protějškem. Domluvili se na užší spolupráci s inspekcí životního prostředí, celníky i policií. „Bezprostřední nakládání s nelegálními odpady je na rozhodnutí konkrétních obcí s rozšířenou působností s tím, že náklady je nutné vymáhat na pachateli trestné činnosti,“ dodal Charvát.

Zlikvidovat odpad, který je nyní v halách navezen, bude však také složité. Spalovny, kde by mohl skončit, mají většinou plnou kapacitu a zároveň je pro ně likvidace odpadu, kdy není jasné, o jaké chemikálie jde, náročná. „Analýza jednoho vzorku stojí čtyři až pět tisíc, a to jen aby se vůbec zjistilo, o jaký odpad jde. Pro nás je taková zakázka nezajímavá, když nemáme jistotu, kdo vlastně likvidaci zaplatí a abychom pak nevymáhali složitě peníze po pachateli, který na zaplacení mít nebude,“ řekl zástupce jedné ze spaloven.



Z Frýdku-Místku už odvezli první tuny nebezpečného odpadu do ostravské spalovny. V tamní hale je přes tři tisíce barelů a podle prvních rozborů je v nich šestnáct různých druhů nebezpečných odpadů. „Všechno jsou to hořlaviny, zejména zbytky barev, laků, rozpouštědel nebo kyselin,“ řekl primátor města Michal Pobucký.

Policie případ odpadové mafie dál řeší, protože skupina, která navezla podle obvinění odpad do Frýdku-Místku, se u Bohumína snažila si pronajmout i další prostory. „Prostřednictvím realitních kanceláří se pokusili pronajmout si prostory ve třinácti dalších případech,“ řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

„My máme taky problémy“

Polsko se zatím k návrhu českých měst, aby si odpad odvezlo zpět do země, nevyjádřilo. Polský ministr životního prostředí Henryk Kowalczyk však naznačil, že země na toto nebude ochotna přistoupit. „Také máme problém s přeshraničním převozem nebezpečného odpadu. Máme podezření, že odpad byl přivezen do Polska i z České republiky, Velké Británie nebo Německa,“ řekl Kowalczyk.



Odpad je dnes obrovský byznys. Pro ty, kteří se jej zbaví, někdy i pro majitele hal. Ale neplatí to ve všech případech. Dokládá to i případ, který MF DNES nedávno zmapovala. „Poplatky za skládkování jsou v zahraničí vysoké. Točí se v tom obrovské peníze, jsou schopni zaplatit nájemné, jaké vám nikdo v životě nedá,“ říká Jaroslav B., muž, který pronajal jednu z hal právě polské firmě a po třech měsících v ní nalezl staré pneumatiky.

Polorozpadlou halu u Ostravy bez vody či elektřiny pronajal za 35 tisíc korun měsíčně, reálně by ji pronajal jako sklad maximálně za třetinu. Co vydělal, dal nakonec za odvoz a likvidaci pneumatik, které nebyly jeho.

Pro představu – každá tuna uloženého nelegálního nebezpečného odpadu v Česku vynese organizátorům až šest tisíc korun, a to po odečtení nákladů na dopravu nebo platby nájmu za haly či sklady.

Likvidace nebezpečného odpadu je velmi drahá všude – jenže na Západ jsou proti Česku nebo Polsku, kde tuna přijde až na 13 tisíc korun, trojnásobná. Poláci loni ze zahraničí do své země dovezli okolo 700 tisíc tun odpadu. Aby na tom organizátoři vydělali ještě víc, vymysleli jednoduchý model, jak se odpadu zbavit. Účelově založí firmu, v jejímž čele stojí „bílý kůň“. Firma si v Česku pronajme halu, několik měsíců platí, sklad má prázdný, a pak do něj najednou naveze odpad několika kamiony. Podle Radima Wity třeba jen do Frýdku-Místku navezli Poláci odpad dvaadvacetkrát a do Bohumína šestkrát.

Odpad, který končí v Česku v těchto měsících, je pravděpodobně jen zlomkem toho, co si takzvaná odpadová mafie nechala navézt na skládky v Polsku. Snaží se ho totiž zbavit, protože jeho likvidace je velmi problematická.

Skládky v Polsku hoří

Jen za pět loňských měsíců vzplálo v Polsku na sedmdesát takových skládek – plasty, pneumatiky a chemikálie. „Požáry vznikají podle stejného scénáře. Pokaždé vypukly o víkendu a v noci. Nabízí se vysvětlení, že požáry byly založeny úmyslně, aby se nahromaděný odpad nemusel likvidovat,“ uvedl polský ministr životního prostředí Henryk Kowalczyk.



Pneumatiky pocházejí z Itálie a Velké Británie. Do Polska v kamionech putují například obaly od olejů či čisticích prostředků z Velké Británie a Německa – jsou deklarované jako recyklovatelné plasty. Chemikálie zase dovážejí z Německa. Nejvíce případů nelegálního odpadu ze zahraničí zaznamenalo Česko v letech 2005 a 2006. Firmám za navezení nelegálního odpadu dnes hrozí pokuta až padesát milionů korun, jednotlivcům až milion.