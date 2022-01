Policie stíhá Kubkova pronásledovatele i šiřitelku hoaxu o smrti po vakcíně

„Potvrdit to můžu. Policie mi předala oznámení o zahájení trestního stíhání osoby Jany Peterkové, tedy mě. Jsem obviněná z přečinu šíření poplašné zprávy,“ uvedla Peterková, které za tento přečin hrozí dva roky až osm let odnětí svobody.

„Podezřelá skrze sociální sítě dlouhodobě šířila různé poplašné zprávy například o tom, že došlo k úmrtí seniorů po podání vakcín v domově důchodců, kdy cílem bylo vyvolat v posluchačích a sledujících osobách pocit strachu z vakcinace,“ napsala policie.

Policisté oznámení donesli Peterkové do nemocnice, kde žena nyní leží. „Není tam uveden jediný bod, který by nesnesl odkladu. Žádné předvolání tam není,“ řekla aktivistka, která se domnívá, že policie ji tímto chce zastrašit či umlčet.

Policie také Peterkové údajně oznámila, že pokud nepřestane natáčet videa, může na ni být kvůli pokračování v páchání trestné činnosti uvalena vazba.

“To jsou praktiky z dob totality. Proto jsem se rozhodla, že se zapojím do prezidentské kampaně. Budu kandidovat na prezidentku,“ oznámila Peterková a přidala se tak k řadě lidí, které zvažují svou účast v boji o Hrad.

„Podpisy sesbírám, stojí se na mě fronta“

Padesát tisíc hlasů chce získat do června. Nejprve zahájí „tour po republice“, se kterou jí pomohou „aktivisté vlastnící auta s technikou“. Petiční stánek pak bude mít na nejbližší velké demonstraci odpůrců proticovidových nařízení na Václavském náměstí.

“Podpisy určitě sesbírám. Loni jsem dělala petici za odstoupení Andreje Babiše, u mých stánků je vždycky velká fronta,“ vysvětlila.

Informaci o negativním vlivu očkování Peterková získala od bývalé zaměstnankyně pečovatelského domu v Měšicích Václavy Vondráčkové, která později přiznala, že lhala. Proč Peterková následně videa nesmazala, redakci po poradě s právním zástupcem sdělit nechtěla.

Ke kauze Měšice uvedla pouze to, že Vondráčkovou odvezla na policejní stanici. „Jako matka samoživitelka jsem v té době mohla udělat jen to, že jsem ji odvezla na policii, kde ona to, co řekla mně, slovo od slova zopakovala i policii,“ uzavřela Peterková.

Rok vězení za pronásledování lékařů

Žena potvrdila, že trestně stíhaný je také „její kolega“ Patrik Tušl. Muž je podle policie podezřelý z nebezpečného pronásledování mediálně známých odborníků, například šéfa lékařské komory Milana Kubka nebo imunologa Václava Hořejšího.

„Muž měl dlouhodobě pronásledovat poškozeného, čímž ho mimo jiné omezoval v běžném způsobu života. Poměrně zajímavý je jeden z motivů jednání podezřelého. Tím je podle zjištění kriminalistů získávání finančních darů od jeho podporovatelů,“ uvedla policie.

Podle kriminalisty Vojtěcha Motyky hrozí podezřelému rok vězení.