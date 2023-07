Podvodníci zaklekávají na začínající živnostníky. Stát v ochraně selhává

Pan Lukáš neměl zkušenosti s podnikáním a celý proces založení živnosti byl jeho první zkušeností. Předpokládal, že bude odcházet s informací o svém IČO. Úřednice na úřadě městské části Prahy 4 ho nicméně upozornila, že jeho IČO zatím není k dispozici. Nemůže mu ho dát, ale přijde mu datovou schránkou do čtrnácti dní.

„Živnost jsem založil v pondělí, ale své IČO jsem neznal. Ale o dva dny později, ve středu, mi přišla nabídka Živnostenského portálu. Dopis uváděl, že mám zaplatit 2 690 korun a zapsat se do jejich databáze živnostníků,“ popisuje Lukáš. A hned doplňuje, že v dokumentu, který byl datován ke stejnému dni jako si založil živnost, tedy pondělí, už bylo jeho IČO. „Nechápal jsem, jak je to možné, mělo mi přece teprve přijít do datové schránky v horizontu dvou týdnů,“ diví se.