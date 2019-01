ČHMÚ varuje před sněhovými jazyky, do Božího Daru se autem nedostanete

„Okludující frontální systém postoupí v noci na sobotu z našeho území k jihovýchodu a během soboty začne počasí u nás od západu ovlivňovat další frontální systém. V polohách nad 700 metrů se v noci na sobotu a v sobotu budou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje,“ uvedl ČHMÚ.

Vydaná výstraha platí od 12.1.2019 11:00 do 13.1.2019 00:00 pro většinu krajů v Česku. Jmenovitě se jedná o Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj.



Podle meteorologů by si měli na silnici dát řidiči větší pozor a jezdit opatrněji. Dobré je podle nich také sledovat dopravní zpravodajství, na horách dodržovat pokyny Horské služby. Kvůli špatnému počasí totiž hrozí zhoršení sjízdnosti komunikací.

S velkým přívalem sněhu se potýká Boží Dar na Karlovarsku. V krušnohorském lyžařském středisku platí od pátku kalamitní stav. S odklízením sněhu pomáhají hasiči. Město je pro auta turistů uzavřeno, pokud nemají vyhrazené místo k parkování.

Podle krajských hasičů na Božím Daru zasahují od pátečního večera hasiči z Karlových Varů i ze Záchranného útvaru Zbiroh. Za pomoci těžké techniky odklízejí sníh, který zde padá několik dní bez přestání. „Předpokládá se, že zásah potrvá celý víkend. O pomoc již požádaly i obce v okolí,“ uvedli krajští hasiči. Starosta Ostrova Jan Bureš přislíbil, že město zajistí stravování pro hasiče a policisty podílející se na likvidaci sněhu.

Sedmikilometrová kolona na D1, havaroval kamion

Až sedmikilometrová kolona aut se dnes dopoledne vytvořila na dálnici D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem ve směru na Brno. Těžká technika na 104. kilometru vyprošťovala havarovaný kamion a police kvůli tomu musela dálnici opakovaně na krátkou dobu uzavřít, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nyní je provoz na dálnici plynulý, řekla ČTK mluvčí policie Jana Kroutilová. Podle ŘSD zde auta jezdí omezenou rychlostí.

Kamion podle mluvčí havaroval kolem 8:00 hodiny ráno. Auta poté projížděla v jednom jízdním pruhu. Při vyprošťování kamionu se podle ŘSD musel provoz několikrát zastavit, čímž vznikla kolona aut. Motoristé místo objížděli přes Herálec či Krasoňov. Nyní je kamion mimo dálnici, uvedla Kroutilová.

Kalamitní stav trvá v Jablonci

Situace v Jablonci nad Nisou, kde o čtvrtka platí kalamitní stav, se výrazně zlepšila. Technické služby z ulic odvezly 2200 tun sněhu, z toho 1400 tun z pátku na dnešek. Zbývá uklidit necelých deset procent z udržovaných chodníků, řekla v sobotu mluvčí jablonecké radnice Markéta Hozová. Ze 143 kilometrů chodníků ve městě se v zimě udržuje 60 kilometrů, uklidit tak zbývá asi šest kilometrů. Místní silnice ve městě jsou sjízdné.

Kalamitní stav vyhlásila radnice ve čtvrtek, do kdy nasněžilo přes půl metru sněhu, a měl by trvat do pondělí. Město nouzové opatření vyhlásilo, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Za pátek a noc na dnešek připadlo dalších 12 centimetrů sněhu. „Mírné sněžení se má znovu objevit dnes po poledni,“ uvedla Hozová.