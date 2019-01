Jablonec vyhlásil kvůli sněhu kalamitní stav, chodníky uklízejí i vězni

Úklid komplikují zaparkovaná auta, město proto vypnulo parkovací automaty na všech parkovištích. Chce ulice uvolnit, aby bylo možné je uklidit.

Do úklidu se vedle techniky a pracovníků veřejně prospěšných prací zapojili i vězni, řekla ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

„Z věznice nám slíbili šest lidí na čtvrtek a pátek. Ale je možné, že se ta situace změní, může jich být i víc. Vzaly si je pod křídla technické služby,“ popsala Hozová.

Kalamitu v Jablonci vyhlásili do víkendu. „Krizový štáb se znovu sejde v pondělí ráno v osm hodin ráno. Zatím se bude odklízet, to co jde, a reagovat na aktuální stav posílením techniky,“ přiblížila mluvčí.

Jablonec je podhorským městem, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná. Za poslední dva dny už napadlo přes půl metru sněhu a stále sněží.

„Museli jsme povolat posily, nakladače a také nákladní auta, sníh musíme z města odvážet na deponie, už ho není kam odhrnout,“ dodala Hozová.

Komplikovaný je podle ní zejména úklid sídlišť, kde jsou ulice zablokovány zaparkovanými auty a technika tam často ani neprojede.