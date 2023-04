Na Prostějovsku řádil jev podobný tornádu, meteorologové s určením váhají

„Na záběrech byla vidět nálevka, ale jestli to byla tromba a nedotknulo se to země, nebo to bylo tornádo... To řekne jen terénní průzkumník,“ vysvětluje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) k záběrům na videu obyvatel Horního Štepánova na Prostějovsku, kteří na mobil zachytili úkaz připomínající tornádo.

Tomáš vysvětluje, že ať už to tornádo bylo, či nikoliv, nebudou na místě nijak výrazné škody a tudíž nejde o zásadní přírodní jev. Není si ani jistý, jestli se kolegové z tamní oblasti vydají zkoumat poškození přírody, určitě se tam ale podle něj sjedou amatérští pozorovatelé počasí.

Ivana Kubínová Dnes 31.3.2023

Horní Štěpánov v 18:50.

Bouřka,kroupy a pak tohle.

Točilo se asi 5 minut a zmizelo. 0 0

„Podobné škody včera páchal i vítr,“ podotknul. Bezvýznamnost případného tornáda demonstruje i na skutečnosti, že v sobotu dopoledne měli s kolegy z ostatních poboček konzultaci a páteční událost neřešili. „Několik menších tornád do roka je. Co je zvláštní, byly včera poměrně silné bouřky na to, že byl ještě březen. To úplně obvyklé není,“ říká.