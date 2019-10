Příští týden se oteplí. Nadprůměrné teploty vydrží až do konce měsíce

Následující týden se podle meteorologů oteplí a ubývat bude i srážek. Koncem týdne by se pak teploty mohly dostat až nad 20 °C. V týdnu od 14. října by mohlo být tepleji, než je dlouhodobý průměr pro toto období. Vyplývá to z měsíční předpovědi, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.