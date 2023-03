Česko zažilo rekordně teplou noc, třetina stanic přepisuje březnová maxima

Noc na pátek byla rekordně teplá. Na třetině stanic, které měří víc než 30 let, byl překonán rekord pro celý měsíc březen. Nejtepleji bylo v Bohumíně-Záblatí, a to 13,5 stupně Celsia. Pro konec března jsou normální noční minimální teploty kolem plus jednoho stupně, uvedl v pátek Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).