Zimní gumy se můžou ještě hodit, do neděle by mělo nad dálnicí D1 sněžit

Podle modelu, který ČHMÚ zveřejnil na svých facebookových stránkách, napadne do neděle v souhrnu na některých horách až šestnáct centimetrů sněhu. Sněžení podle meteorologů začne už ve čtvrtek v polohách nad 600 metrů nad mořem. V pátek bude sněžit na východě země dokonce od 400 metrů a v sobotu se sněžení přesune i na západ.

Do neděle se má objevit sněžení také na Vysočině, nad dálnicí D1 místy spadne až pět centimetrů sněhu. Sněhová pokrývka se ale podle meteorologů na zemi dlouho neudrží a bude rychle odtávat. Souvislá vrstva by se tak tvořit neměla a sníh by se měl udržet pouze na horách.

Vůbec nejchladněji by mělo být podle předpovědi v pátek, v sobotu a v neděli se začne pomalu oteplovat. Následující víkend by se dokonce teploty mohly dostat až na osmnáct stupňů Celsia. Sněžení tak bude jen krátkou chladnější epizodou, po které se vrátí jarní teploty.

Nejvíc sněhu napadne v Beskydech, Jeseníkách a Krkonoších, o něco méně sněhových srážek bude nad Krušnými horami. Naopak na Šumavě my mělo napadnout maximálně šest centimetrů.