V Českých Budějovicích otevřeli předzahrádky dříve, díky teplému počasí

Každému, kdo si o umístění předzahrádky požádá už nyní, radnice vyhoví. „A to i přesto, že v platnosti je stále tržní řád, který to umožňuje až od 1. dubna,“ potvrdil náměstek českobudějovického primátora Ivo Moravec.

„Připadá mi logické to umožnit už teď. Jarní počasí tady máme a třeba na náměstí to žije,“ vysvětlil náměstek.

Pro podnikatele by to měla být jedna z prvních změn. Na další si ale musejí počkat do začátku příštího roku, kdy by mohl platit nový tržní řád. Starý je z roku 2006 a neodpovídá současné legislativě.

„Připravujeme úpravu tržního řádu a zvláštního využívání městských chodníků pro restaurační provoz. Důvodem instalování předzahrádek od 1. dubna bylo uvolnění ploch přes zimu a jaro pro případné opravy povrchů a čištění města,“ podotkl Moravec.

„Na tom se však lze domluvit s provozovateli jednotlivě, není nutné, aby byli všichni omezováni plošně. Napříště chceme umožnit umístění předzahrádek celoročně,“ naznačil Moravec, který změnu tržního řádu připravuje. Bližší informace ale prozatím nechce sdělovat.

Loni bylo v Českých Budějovicích padesát předzahrádek. V kraji jich měl více jen Jindřichův Hradec.

Podle českobudějovického architekta Jaromíra Kročáka by jich mohlo být více hlavně mimo náměstí Přemysla Otakara II. „Například Lannova třída je pro mě mrtvá zóna. Bavili jsme se také o Kanovnické ulici, kde by stálo za zvážení omezit provoz,“ zmínil Kročák.