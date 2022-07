Meteoroložka: Déšť a bouřky přijdou. Ale není jisté zda v oblasti požárů

Bude v blízké době pršet v oblasti Českého Švýcarska?

Modely, které ukazují srážky, momentálně ubraly na jejich předpokládaném množství. Přes den je menší pravděpodobnost, že by se nějaká bouřka nebo přeháňka mohla objevit, nicméně ty hlavní srážky čekáme spíše ve večerních hodinách, kdy by měly dorazit z Bavorska.

Zasáhnou bouřky oblast požárů?

Budou bouřky lokálního charakteru a to hlavně kvůli tomu, že nejsou vázány na žádnou studenou frontu. Měly by se vyskytovat v nevýrazném tlakovém poli, takže ta přesná lokalizace je obtížná a nelze přesně říct, zda zasáhnou přímo oblast požáru. Je hodně pravděpodobné, že by mělo pršet, ale nejde to zaručit.

Jaké bude tedy počasí v následujících dnech v okolí Hřenska?

V pátek ještě s větší oblačností, teplo, slabší vítr od jihovýchodu nebo východu. Večer by potom mohly snad dorazit i přeháňky nebo bouřky, které by se mohly vyskytovat i v noci.

A v sobotu?

V sobotu by mohl dorazit občasný déšť, tam ale záleží také na tlakové níži a na tom, kudy budou k nám srážky přicházet a to ovlivní lokalizace srážek. Ale sobota by měla být s občasným deštěm, který by měl ustávat až k večeru.

Jaké budou povětrnostní podmínky?

Co se týká větru, tak během páteční noci bude nadále spíše slabší vítr, který během bouřek může zesilovat a až během soboty se více rozfouká od severozápadu.

Jak může počasí, které bude přicházet v následujících dnech, ovlivnit situaci spojenou s požárem v Českém Švýcarsku?

Záleží na srážkách. Pokud zaprší, tak samozřejmě to pomůže a vítr potom nebude tak rizikový, naopak může pomoct rozfoukat kouř a vyčistit vzduch.

A v případě, že nezaprší?

Pokud nezaprší, tak samozřejmě vítr bude v sobotu i v neděli znamenat problém.