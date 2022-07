S hašením pomohou letouny ze Švédska. K Pravčické bráně už natáhli hadice

Hasičům se daří držel požár v Českém Švýcarsku v okolí Pravčické brány pod kontrolou na ploše pět krát dva kilometry, informoval hasičský sbor Ústeckého kraje na svém webu. Od pátku budou hasiči bojovat s ohněm bez letounů Canadair, které se vrací do Itálie. Místo nich by měly do ČR přiletět pomoct s hašením dva letouny ze Švédska, uvedli hasiči.