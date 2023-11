Česko potrápila ledovka, nasněžilo i v podhůří. V Krkonoších už bílo vydrží

Podle meteorologů je pravděpodobné, že souvislá sněhová pokrývka v podhůří v následujících dnech roztaje, v nejvyšších oblastech Krkonoš by ale měla vydržet.

První větší sněžení nadcházející zimy v nejvyšších partiích Krkonoš přišlo první listopadový víkend. Poprvé v Krkonoších po létě sněžilo 8. října, kdy se poprašek sněhu objevil na vrcholu Sněžky.

Do nedělního odpoledne také i nadále platí výstraha před meteorologů před ledovkou. „Od západu očekáváme sněžení přecházející v déšť, který může na prochlazených površích přechodně místy namrzat a tvořit slabou ledovku,“ uvedl ČHMÚ na svém webu.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Dnes očekáváme zataženo až oblačno, od západu sněžení, které bude postupně od západu přecházet v déšť. Zejména od vyšších poloh i srážky mrznoucí. Nejvyšší denní teploty v Čechách 6 až 10 °C, na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku 1 až 5 °C.

Řidičům doporučují meteorologové sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Mají také počítat s prodloužením doby jízdy.

Vítr zastavil lanovku na Sněžku

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může být v provozu do 60 kilometrů v hodině. Vyplývá to z informací na webu lanovky. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky v neděli dopoledne dosahoval vítr v nárazech rychlosti přes 110 km/h, teplota ráno spadla na minus pět stupňů, přičemž ta pocitová vlivem silného větru byla výrazně nižší, a to kolem minus 15 stupňů.

Sněžka s výškou 1603 metrů ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry a klima na ní je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Často tak neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších. Ostatní lanovky ve středních a východních Krkonoších, které dnes měly fungovat, by měly být v provozu, vyplynulo z webů středisek. Ve středních a východních Krkonoších je dnes ještě v provozu kabinová lanovka na Černou horu a lanovka ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.