Ledovka pomalu ustupuje, přichází obleva a oteplení. Vánoce budou na blátě

„V nižších a středních polohách sníh nebo jeho zbytky vydrží do Štědrého dne především na severovýchodě Čech a pak na Moravě v místech, kde prozatím leží více než 10 cm sněhu. Samotný Štědrý den přinese vysoké odpolední teploty, ty by se v nížinách měly pohybovat mezi 7 až 11 °C, ochlazení dorazí do Česka až po vánočních svátcích,“ uvedl meteorolog Jan Šrámek.

Dnes (ve čtvrtek) bude zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občasný déšť, zejména na severovýchodě Čech a na Moravě místy i mrznoucí déšť. Zpočátku místy mlhy, zejména na Moravě i mrznoucí.

Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, na severovýchodě Čech a na Moravě místy kolem 2 °C, v 1 000 m na horách kolem 4 °C. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 m/s, na severovýchodě místy s nárazy kolem 15 m/s, na severovýchodě Čech a na Moravě vítr místy slabý do 4 m/s.

V noci na pátek předpokládají meteorologové zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, k ránu v Čechách od jihozápadu déšť na většině území. Na Moravě místy mlhy a ojediněle i srážky mrznoucí. Nejnižší teploty 5 až 1 °C, na Moravě místy až -1 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, na severovýchodě Čech a na Moravě vítr místy jen slabý do 4 m/s. Při mrznoucích srážkách se na Moravě bude ojediněle tvořit ledovka.

Dorazila obleva a mělo by i občas pršet. Kombinace tání sněhu, deště a také silnějšího větru bude zvedat hladiny řek zejména na Šumavě.

Mapky: srážky za nejbližších 48 hodin, tedy od dnešního rána až do rána na Štědrý den, a teploty na Štědrý den odpoledne.

V pátek přes den bude zataženo až oblačno, místy, zejména na horách déšť nebo přeháňky, večer od západu srážky četnější. Na Moravě zpočátku místy mlhy a ráno ojediněle i srážky mrznoucí.

Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na severovýchodě Čech a na Moravě místy kolem 4 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, večer v Čechách postupně čerstvý 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s. Na severovýchodě Čech a na Moravě vítr místy jen slabý do 4 m/s.

V sobotu na Štědrý den bude zpočátku zataženo a na většině území déšť, od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, na Moravě místy kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C. Čerstvý jihozápadní až západní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, bude později slábnout.

V neděli bude zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno. Ojediněle přeháňky nebo déšť. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, na Moravě místy kolem 4 °C. Slabý jihozápadní až jižní vítr 1 až 4 m/s.

V pondělí bude zataženo až oblačno, zpočátku místy až polojasno a ojediněle mlhy. Místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C. Slabý, postupně mírný jižní vítr 3 až 7 m/s se bude měnit na západní.