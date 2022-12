Rychnov u Jablonce vyhlásil kalamitu, posyp na ledovce nefunguje

„My to tady máme tak, že je to vesměs všechno do kopce a nám se tam vozidla technické údržby vůbec nedostanou,“ řekl starosta.

Podle něj ve městě prší na zmrzlou zem a i přes veškerou snahu se jen těžko daří držet silnice sjízdné a chodníky schůdné. „Používáme inertní posyp, přidali jsme i chemický, ale zatím to nefunguje,“ dodal Levinský.

Lidem proto radnice doporučuje, aby ze svých domovů vycházeli jen v nejnutnějších případech a používali komunikace, které jsou zjevně ošetřeny posypem.

Obdobné doporučení vydala i další města v Libereckém kraji, například Jablonec nad Nisou, Nový Bor na Českolipsku, Hejnice na Liberecku nebo Zásada na Jablonecku. Problémy s kluzkými chodníky či silnicemi jsou ale i třeba v krajském Liberci. Výstraha meteorologů kvůli tvorbě ledovky platí pro Liberecký kraj do čtvrtečního rána.