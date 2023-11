Vyzývá Bartoše. Kontroverzní plzeňský hejtman a fotbalový sudí chce vést Piráty

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Byla by to raketová kariéra. A vlastně i úkaz na českém politickém nebi, pokud by plzeňský hejtman Rudolf Špoták vystřídal v čele Pirátů Ivana Bartoše. Tento svůj záměr v úterý Špoták oznámil a vyvolal tím řadu otazníků. Především proto, že jej téměř nikdo nezná. Původně domažlický komunální zastupitel a teprve od loňska hejtman Plzeňského kraje za sebou nemá životní dráhu, o které by se psaly stohy papíru. Přesto jeho krátké politické angažmá provází řada kontroverzí. Podívejme se na některé z nich.