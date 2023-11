ANALÝZA: Ještě domácí škádlení, nebo zabíjačka? Co znamenají tahanice Pirátů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Může to být začátek zapeklité vnitrostranické zabíjačky, která do budoucna může ohrozit pozici Pirátů ve vládě. Ale také se na to lze dívat jako na jednu z mnoha pirátských tahanic, kterých už jsme viděli celou řadu. Co znamená odvolání Jakuba Michálka a kdo stojí kde v pirátských vnitrostranických tahanicích.