Petříček navrhne vládě uznání nového prezidenta Venezuely, komunisté jsou proti

„Dnes předkládám vládě návrh na uznání Juana Guaidó za prozatímního prezidenta Venezuely, který by měl dovést zemi ke svobodným a demokratickým volbám. Svůj postoj ČR koordinuje s dalšími zeměmi EU,“ uvedl na twitteru ministr zahraniční Tomáš Petříček (ČSSD).

Proti takovému kroku je KSČM, jejíž poslanci zaručují vládě ANO a ČSSD většinu. „Rozhodně odmítám pokus o státní převrat ve Venezuele, otevřeně organizovaný a sponzorovaný administrativou USA, s cílem svrhnout zákonně zvolenou vládu a instalovat ‚poslušného‘ prezidenta, který by jen vykonával zadání ze zahraničí,“ uvedl minulý týden předseda komunistů Vojtěch Filip s tím, že jde o kroky proti mezinárodnímu právu.



Pokud by dnes česká vláda schválila Petříčkův návrh, stalo by se Česko dalším státem Evropské unie, který by oficiálně uznal Guaidóa venezuelským prezidentem. Ten chce v čele jihoamerického státu chce nahradit stávajícího prezidenta Nicoláse Madura. Jako první z evropských zemích opozičního politika v pondělí uznala španělská vláda.

K ní se postupně přidávají další evropské země. Stejný postoj na twitteru či v médiích uvedli například ministři zahraničí Francie, Švédska a Británie a také rakouský kancléř Sebastian Kurz. Současný prezident Maduro totiž nesplnil jejich požadavek, aby vyhlásil nové volby.

„Nicolás Maduro neoznámil prezidentské volby do osmi dnů, ve lhůtě, kterou jsme mu dali. Takže spolu s evropskými spojenci uznáváme Guaidóa dočasným prezidentem, dokud nebudou uspořádány regulérní volby,“ napsal britský ministr zahraničí Jeremy Hunt na twitteru.



Toto ultimátum už Maduro dříve odmítl, o víkendu nabídl jen uspíšení voleb do parlamentu ovládaném opozicí, což však bylo odmítnuto. Venezuelská opozice to odmítla jako bezpředmětné vzhledem k tomu, že se Maduro opírá o vzdoroparlament, ve kterém jsou jen jeho stoupenci a o nejvyšší soud. Ten práci opozičních poslanců blokuje.

Guaidó složil přísahu jako úřadující prezident 23. ledna při masových demonstrací. Učinil tak poté, co parlament neuznal druhý mandát prezidenta Madura, protože vzešel z nedemokratických voleb. Jako první Guaidóa podpořily USA a po nich dvě desítky dalších zemí, většinou amerických. Naopak Rusko, Čína nebo Turecko stojí za Madurem.