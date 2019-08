Petříček požadoval pro zahraničí 1,5 miliardy navíc, dostane 253 milionů

Původně plánovaný rozpočet ministerstva zahraničí je 7,9 miliardy korun. Petříček také odmítl kritiku ze strany ministerstva financí kvůli nespotřebovaným výdajům svého ministerstva z minulých let. Více peněz podle Petříčka ministerstvo potřebuje pro plnění vládních priorit a mezinárodních závazků.



Podle prvního návrhu rozpočtu na rok 2020, pro který hlasovali pouze ministři ANO a ne členové vlády za ČSSD, by mělo ministerstvo zahraničí hospodařit s 7,9 miliardy korun, meziročně by to znamenalo pokles o 2,9 procenta. Návrh také počítá s omezením peněz na zahraniční rozvojovou spolupráci a na humanitární pomoc o 120 milionů na 1,03 miliardy.

Petříček požaduje přidání peněz, aby bylo možné zajistit chod ministerstva a plnit mezinárodní závazky. Zmínil například řešení nelegální migrace. „My jsme odmítli povinné kvóty, od počátku říkáme, že chceme migraci řešit v zemích, kde vzniká, a potřebujeme k tomu mít finanční nástroje, jak to řešit skutečně,“ řekl.

Dříve Petříček uvedl, že přidání peněz je třeba i kvůli požadavku na otevření nové ambasády v Singapuru, se kterým přišel premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr řekl, že minimální náklady na otevření ambasády by byly příští rok 45 milionů korun. Vysoké náklady by způsobilo zejména to, že v Singapuru jsou drahé nájmy.

Petříček se rovněž ohradil proti kritice ze strany ministerstva financí kvůli nespotřebovaným výdajům české diplomacie z minulých let. Část těchto peněz je podle něj vázána na připravované investice. „Jsou připravované velké rekonstrukce našich ambasád v zahraničí, ty prostředky jsou na to vázané,“ řekl.