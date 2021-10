KOMENTÁŘ: Po volbách vznikl prostor nalevo i napravo, čekejme nové sekáče

S trochou nadsázky lze říct, že o podobě příští vlády a vývoji země v příštích čtyřech letech rozhodlo 18 300 lidí. Přesně tolik totiž chybělo ČSSD k tomu, aby překročila pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Kdyby měla tolik hlasů navíc, znamenalo by to při konečném účtování úplně jiné počty a odlišnou vládní většinu. Socialisté by se asi dohodli s hnutím ANO na pokračování menšinové vlády Andreje Babiše a obě partaje by hledaly fígl, jak lidem vysvětlit, že se ve Sněmovně opírají o SPD Tomia Okamury.