Plošná pomoc s energiemi by jen zvedla inflaci, ta je zlo, míní ekonomka Horská

Covidová krize byla šokem, po němž mělo nastoupit oživení ekonomiky. To se ale podle Horské nestalo. Oživení se dle jejích slov naopak zastavilo a teď prožíváme krizi.

„Ta se projevuje zejména v cenách energií, ale do budoucna se budeme bavit i o krizi potravinové a o vleklém cenovém šoku. Jedná se o takzvanou pádivou inflaci. Růst našich životních nákladů je dvouciferný,“ řekla Horská.

Podle ní je ale ještě brzo na jakékoliv závěry. „Nemůžeme dávat planou naději, ani lidi střašit,“ dodala.

S tím souhlasí i Špidla. Podle něj se jedná o krizi světového řádu a bude trvat dlouho, než se Česko stabilizuje. „Jeden z nástrojů potírání inflace má v rukou Česká národní banka (ČNB). Ale v zásadě pokud budeme mít korunu, budeme mít o 80 procent vyšší inflaci, než je v eurozóně,“ uvedl.

Opozice tepala vládu: Jak řešíte zdražování?

Terezie Tománková se ve svém pořadu dotkla i citlivého tématu posledních dní, jímž je výtka opozice směrem k současné vládě, že neřeší zdražování.

Horská se ovšem současné vlády zastala. Dle jejích slov nelze v současné bezprecedentní situaci nikoho obviňovat z růstu cen. „Neměli bychom pomáhat domácnostem, které mohou nárůst cen zvládnout, to by pouze přikrmovalo inflaci,“ dodala.

Špidla dodal, že v těžké situaci nejsou pouze Ukrajinci, ale i čeští občané. Stejně jako Horská to ale považuje za dlouhodobé selhání státu.

Plošná pomoc pro české občany

Zatímco ekonomka Horská nevidí řešení v plošné pomoci, Špidla by ji uvítal. „Plošná pomoc není ta, kterou potřebujeme. To je populistické a akorát s tím poroste míra inflace,“ uvedla.

Špidla ji ale nevylučuje. „Jsem si skoro jistý, že po plošných opatřeních budeme muset sáhnout. Mají smysl a bude dobré je využít,“ řekl. Podle něj však bude muset současná vláda přehodnotit celou daňovou politiku.

Oba se ale shodli, že situace se rychle zhoršuje a tuzemský daňový systém bude nutné zmodernizovat.

Snížení spotřební daně na benzin a naftu

Vláda ve středu schválila dočasné snížení spotřební daně na benzin a naftu a to o 1,5 koruny na litr. Podle Horské taková pomoc přijít neměla. „Já nejsem politik, hodnotím to z pohledu ekonomky, ale podle mě ODS podepsala smlouvu s ďáblem. Když zrušíme spotřební daň u pohonných hmot, tak to pomůže zejména rodinám s vyšším příjmem, které mají vysoké výdaje na pohonné hmoty,“ řekla.

Podle jejích slov ale domácnosti s nižšími příjmy nemají tak velké výdaje, a tím pádem tento druh úspory téměř nepocítí.

S tím se do určité míry ztotožňuje i Špidla. Ten je pro usměrňování cen ropných produktů. Dle jeho slov tím ale vláda zvýhodňuje vyšší část společnosti s vyšší spotřebou pohonných hmot.