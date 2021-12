DOKUMENT: Otevřený dopis zaměstnanců ČRo generálnímu řediteli Zavoralovi

16. prosince 2021, Praha

Otevřený dopis Generálnímu řediteli Českého rozhlasu Renému Zavoralovi

Vážený pane generální řediteli,

velice nás překvapilo Vaše sdělení na zasedání Rady Českého rozhlasu dne 15. prosince 2021 o výměně na postu ředitele zpravodajství. Protože jste tuto výměnu oznámil na veřejném jednání, obracíme se na Vás i my veřejně.

Jsme hluboce přesvědčeni, že v sázce je nezávislost, vyváženost a objektivita zpravodajství Českého rozhlasu. Tedy hodnoty, které jsou nejen vodítkem pro naši práci, ale přímo nám je ukládá Kodex Českého rozhlasu.

Odvolání a jmenování ředitele zpravodajství je plně ve Vaší kompetenci a máte na ně samozřejmě právo. Vámi oznámená nová ředitelka zpravodajství ČRo Jitka Obzinová není zárukou nezávislosti zpravodajství, ba právě naopak. Jsme přesvědčeni, že Jitka Obzinová nezávislost zpravodajství přímo ohrožuje a v minulosti to svými kroky dostatečně dokázala.

Jitka Obzinová se přímo podílela na manipulaci zpravodajství. Názorně to dokládá zdokumentovaná a médii popsaná událost ze září 2015. Na poradě vedení FTV Prima tehdy Jitka Obzinová coby vedoucí zpravodajství přímo ovlivňovala vyznění reportáží o uprchlících tak, aby vzbuzovaly protiimigrační vášně.

„Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání,“ řekla na poradě. „Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní,“ uzavřela Obzinová výhružkou. Manipulaci faktů v reportážích konstatovala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Neobjektivní přístup projevila Jitka Obzinová i v roce 2013 v době prezidentských voleb, kdy redakce zpravodajství měla ve vysílání stranit Miloši Zemanovi a opět na přání majitele. Takto to popsal tehdejší člen redakce zpravodajství Primy Tomáš Drahoňovský:

„V roce 2013 jsme měli v prezidentských debatách stranit MZ. Odmítl jsem se pod ně jako tehdejší dramaturg podepsat. Následovaly výhrůžky, že si už nikdy v žádné TV neškrtnu a postupná degradace. Takové bylo zpravodajství pod vedením Jitky Obzinové.“

Mediální manažer, který takto flagrantně porušuje základní novinářské principy vyváženosti a nestrannosti, by měl být automaticky diskvalifikován pro práci ve veřejnoprávním médiu.

Předpokladem pro funkci ředitele zpravodajství by měla být nejen schopnost umět ušetřit a propouštět zaměstnance, ale především zastávat a sdílet hodnoty veřejnoprávního zpravodajství, novinářské objektivity a nezávislosti. Minulost Jitky Obzinové nás utvrzuje v tom, že tímto člověkem není.

Vážený pane řediteli, vyzýváme Vás, abyste své rozhodnutí přehodnotil a jmenování Jitky Obzinové novou ředitelkou zpravodajství zrušil. Máte právo odvolávat a jmenovat si své nejbližší spolupracovníky. Ale nemáte právo ohrožovat nezávislost zpravodajství veřejnoprávního média Českého rozhlasu.

Podepsaní (jméno, příjmení a funkce)

Jan Dražan, šéfeditor zpravodajství

Pavel Šuba, editor Radiožurnálu

Markéta Chaloupská, vedoucí investigativního oddělení Radiožurnálu

Filip Nerad, vedoucí zahraniční redakce zpravodajství

Jan Bartoněk, editor iROZHLAS

Jiří Chum, moderátor, Radiožurnál

Viktorie Hošková, zástupkyně vedoucího domácí redakce zpravodajství

Petr Bušta, šéfeditor zpravodajství

Lenka Kabrhelová, moderátorka podcastu Vinohradská 12

Jana Gulda, zprávařka, Radiožurnál

Patricie Polanská, vedoucí programu ČRo Plus

Martin Prachař, editor iROZHLAS

Ivana Milenkovičová, zpravodajka ČRo v Rusku

Hana Shánělová, moderátorka ČRo

Michal Žák, editor iROZHLAS

Lucie Vopálenská, redaktorka a moderátorka ČRo Plus

Petr Kočí, datový novinář iROZHLAS

Martin Štorkán, redaktor iROZHLAS

Jana Uttendorfská, zprávařka, Radiožurnál

Václav Štefan, editor ČRo Plus

Martin Balucha, redaktor zahraniční redakce

Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu

Vít Svoboda, redaktor iROZHLAS

Tomáš Pika, redaktor iROZHLAS

Kamila Štichová, šéfeditorka zpravodajství

Jiří Štefl, moderátor Radiožurnálu a kulturní reportér, Radiožurnál

Petr Jadrný, redaktor iROZHLAS

Zuzana Švejdová, redaktorka ekonomické redakce, Radiožurnál

David Macháček, vedoucí ekonomické redakce Radiožurnál

Zuzana Machálková, redaktorka zpravodajství, Radiožurnál

Luděk Hubáček, redaktor zpravodajství, Radiožurnál

Anna Kottová, redaktorka iROZHLAS

Šárka Fenyková, editorka, moderátorka, ČRo Plus

Martin Hrnčíř, redaktor kulturní redakce, Radiožurnál

Vít Kubant, redaktor iROZHLAS

Lucie Korcová, reportérka, Radiožurnál

Stanislav Vintr, dramaturg Český rozhlas Plus

Marie Veselá, redaktorka zpravodajství, Radiožurnál

Zdeněk Novák, redaktor zahraničního zpravodajství, Radiožurnál

Dominika Kubištová, redaktorka iROZHLAS a rešeršistka podcastu Vinohradská 12

Barbora Kladivová, redaktorka ekonomické redakce Radiožurnál

Tomáš Kohout, editor domácí redakce

Jakub Lucký, redaktor zahraniční redakce, Radiožurnál

Vendula Vrbová, editorka zpravodajství

Pavlína Nečásková, redaktorka zahraniční redakce, Radiožurnál

Šimon Holý, redaktor Radio Wave

Lukáš Matoška, moderátor, Český rozhlas Plus

Jiří Brechličuk, editor zpravodajství

Jiří Špaček, projektový manažer iROZHLAS

Tereza Čapková, koeditorka Český rozhlas Plus

Matěj Válek, editor ČRo Plus a podcastu Vinohradská 12

Stanislav Jurík, moderátor Český rozhlas Plzeň

Eva Kobrlová, redaktorka zahraničního zpravodajství

Lubica Bergmanová, koordinátorka RZZ

David Kabele, editor Radiožurnálu

Michal Kašpárek, editor datového týmu iROZHLAS

Karolína Kašparová, editorka Český rozhlas Plus

Eva Mikulka Šelepová, redaktorka domácí redakce, Radiožurnál a Český rozhlas

Kristina Roháčková, redaktorka iROZHLAS

Jan Cibulka, datový novinář iROZHLAS

Zdeňka Trachtová, reportérka domácí redakce

Anna Urbanová, redaktorka iROZHLAS

Adéla Krapková, produkční iROZHLAS

Jakub Horáček, redaktor zpravodajství

Veronika Šírová, redaktorka zpravodajství

Jana Karasová, redaktorka zpravodajství

Ondřej Vaňura, reportér domácí redakce

Anna Košlerová, datová novinářka Zpravodajství

Jan Bumba, moderátor Český rozhlas Plus

Jonáš Zbořil, redaktor Radio Wave

Jaroslav Hroch, redaktor Zpravodajství

Lenka Pištěková, koeditorka Český rozhlas Plus

Pavel Novák, redaktor, redakce zahraničního zpravodajství

Kateřina Součková, redaktorka zpravodajství, Radiožurnál

Eva Svobodová, redaktorka publicistiky, Radio Wave

Ernestina Černá, redaktorka iROZHLAS

Timon Láska, redaktor iROZHLAS

Kateřina Havlíková, redaktorka zahraniční redakce

Karolína Peřestá, redaktorka zpravodajství CZP Brno

Natalie Máchová, editorka sociálních sítí, Radiožurnál

Artur Janoušek, člen investigativního týmu Radiožurnálu

Marcel Faltys, redaktor zahraniční redakce, Radiožurnál

Václav Jabůrek, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Německu

Helena Korecká, produkce regionálního zpravodajství, Radiožurnál

Renáta Prátová, regionální koordinátorka

Ladislav Bruštík, webeditor Radio Wave

Miloslav Hamřík, editor sociálních sítí, Radiožurnál

Lenka Buriánková, editorka, ČRo Plus

Martina Mašková, moderátorka ČRo Plus

Alžběta Zahradecká Havlová, zástupkyně vedoucí kulturní redakce, editorka

Tomáš Kremr, redaktor Zpravodajství

Tea Veseláková, slovesná redaktorka, TS Publicistika

Barbora Sochorová, editorka podcastu Vinohradská 12

Pavel Vondra, editor podcastu Vinohradská 12

Jiří Klečka, Redaktor zahraničí redakce, Radiožurnál

Ivana Šulcová, produkce zpravodajství, Plus a Radiožurnál

Klára Pavlíková - zahraniční redaktorka

Janetta Němcová, redaktorka, domácí redakce, Radiožurnál

Karel Vladyka, moderátor Radio Wave

Tereza Beránková, redaktorka zpravodajství

Viktor Daněk, zahraniční zpravodaj

Pavel Sladký, externí kulturní redaktor

Jaroslav Petřík, moderátor, Radio Wave

Andrea Kubová, redaktorka domácího zpravodajství, Radiožurnál

Alena Hesová, redaktorka zpravodajství

Hana Řičicová, moderátorka Radio Wave

Petr Tichý, redaktor zpravodajství

Ladislav Novák, zpravodaj ČRo v Bratislavě

Tereza Žižková, editorka ČRo Plus a podcastu Vinohradská 12

Ondřej Himmer, redaktor zahraniční redakce, Radiožurnál

Jakub Troníček, investigativní reportér

Kristína Zákopčanová, designerka datových vizualizací, iROZHLAS.cz

Andrea Čánová, redaktorka, Zpravodajství Ostrava

Zuzana Pavlíková, produkční

Kateřina Schmiedová, redaktorka zahraničního zpravodajství

Barbora Linková, multimediální redaktorka Radio Wave

Anna Horáčková, redaktorka zpravodajství ČRo a zprávařka Radiožurnálu

Gabriela Gálová, redaktorka zpravodajství

Lucie Pávová, redaktorka domácího zpravodajství Radiožurnál

Lukáš Michalík, redaktor zpravodajství

Hana Florianová, redaktorka zpravodajství

Helena Berková, redaktorka zahraniční redakce

Kateřina Dušková, produkční Radio Wave

Nikol Černá, produkční Radio Wave

Alena Benešová, sportovní redaktorka, Radiožurnál Sport

Martina Foldynová, moderátorka Radio Wave

Miroslav Tomek, rešeršní specialista

Jan Kaliba, zpravodaj v USA

Zdeněk Trnka, redaktor regionálního zpravodajství Karlovy Vary

Lenka Rákosová, koeditor Český rozhlas Plus

Ivana Sedláčková, redaktorka zpravodajství

Dominik Hron, redaktor zpravodajství

Ondřej Franta, rešeršista

Veronika Žeravová, redaktorka zpravodajství Zlín

Jiří Svatoš, koordinátor zpravodajství

Adam Javůrek, analytik webu

Michaela Sladká, editorka a dramaturgyně Radio Wave

Marie Krejbichová, editorka zpravodajství ČRo Plzeň

Tereza Kunderová, webeditorka Radia Wave

Andrea Strohmaierová, redaktorka zpravodajství Karlovy Vary

Monika Červená, vedoucí redakce zpravodajství Plzeň a Karlovy Vary

Vít Andrle, redaktor zpravodajství

Vojtěch Tomášek, redaktor zpravodajství

Eliška Kubátová, redaktorka iROZHLAS

Markéta Černá, editorka Českého rozhlasu Plus

Tomáš Fránek, editor CZP Zlín

Jitka Englová, redaktorka zpravodajství, Plzeň

Kristina Kouklová, redaktorka domácího zpravodajství, Radiožurnál

Štěpán Janda, vedoucí redakce Zelené vlny

Jana Čermáková, reportérka, Centrum zpravodajství ČRo

Jan Beneš, redaktor zpravodajství

Jana Magdoňová, reportérka zpravodajství, domácí redakce

Hana Slívová, editorka Vltava

Naďa Kubínková, redaktorka zpravodajství

Eliška Radinová, redaktorka domácího zpravodajství

Michal Jemelka, editor zpravodajství

Barbora Navrátilová, redaktorka iROZHLAS

Eva Malá, redaktorka zpravodajství

Matěj Vodička, redaktor zpravodajství CZP České Budějovice

Barbora Taševská, redaktorka zpravodajství

Gabriela Hauptvogelová, redaktorka zpravodajství

Kateřina Bečková, redaktorka domácího zpravodajství, Radiožurnál

Adam Šindelář, Slovesný dramaturg, Tvůrčí skupina publicistiky

František Jirků, redaktor zpravodajství Vysočina

Jan Dlouhý, redaktor kulturního zpravodajství, Radiožurnál a Český rozhlas Plus

Zuzana Jarolímková, redaktorka iROZHLAS

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Tvůrčí skupina drama a literatura, Výroba

Jan Bílek, redaktor zpravodajství, Radiožurnál

Jan Bachorík, redaktor zpravodajství

Josef Kaňka, redaktor zpravodajství

Markéta Šulejová, redaktorka zpravodajství

Tomáš Pacovský, redaktor zpravodajství

Jana Vacková, dispečer Zelená vlna

Tomáš Mařas, redaktor zpravodajství

Milan Soldán, redaktor zpravodajství

Josefína Folprechtová, redaktorka zpravodajství

Václav Plecháček, redaktor zpravodajství

Tomáš Černý, slovesný dramaturg