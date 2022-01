Bratry Mikše spojila po výsadku smrt. Doplatili na zradu parašutisty Gerika

Sourozenci se přes dva roky neviděli, a to až do osudového jara 1942. Devětadvacetiletý Arnošt odešel na podzim 1939 do zahraničního odboje, třiadvacetiletý Antonín působil v Praze a sedmadvacetiletý František postupoval po služebních příčkách četnictva. Propojil je až tragický osud.