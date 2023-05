Černochová poletí podepsat smlouvu s USA, Okamura zuří

O cestě ministryně informoval ve středu deník Právo, tomu ji potvrdily dva nezávislé zdroje. Podle nich má jít o „tajnou misi“ před podpisem dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany (DCA). Ta by se měla dle deníku podepsat v úterý 23. května.

Resort obrany však přímo nepotvrdil, kdy ministryně Černochová do USA poletí. „Ministryně obrany podepíše příští týden smlouvu DCA,“ uvedla mluvčí obrany Simona Cigánková pro server iDNES.cz.

„Žádná utajovaná mise to není. To, že nějaký novinář řekne, že je to tajné, neznamená, že je to tajné,“ reagovala ve Sněmovně Černochová. „Smlouva je řádně zveřejněná, může se s ní seznámit každý občan České republiky,“ doplnila ke smlouvě DCA poslancům.

„Neděje se nic, co by bylo utajované, co by nevěděli občané a poslanci,“ zdůraznila.

Okamura má podle Černochové pocit, že už neřídí svou vlastní stranu, řekla ve Sněmovně ministryně obrany a naznačila, že se předseda SPD obává Jindřicha Rajchla a jeho neparlamentní strany PRO.

Smlouvu schválila před dvěma týdny česká vláda. Dohoda zpřesňuje vzájemnou součinnost spřátelených zemí. Spojené státy budou moci například využívat některé vojenská zařízení a prostory či po dohodě uskladňovat vojenský materiál, nikoli však zbraně hromadného ničení.

Po podpisu musí dohodu ještě schválit obě komory parlamentu a prezident. Proti postupu obrany se ve středu vymezil šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura ve Sněmovně. „Vy nás tady zavazujete na deset let,“ vyčetl ve středu vládě Okamura. Navrhuje, aby o dohodě Sněmovna jednala přednostně. To, že je to utajovaná mise, označil Okamura za „drzost“ a „aroganci“. Vláda dohodu podporuje, proti je SPD, ANO zatím váhá.

Kontroverzi dohoda budí zejména kvůli tomu, že dle kritiků může vést k budování americké základy na území ČR či pobytu amerických vojáků. „Není to smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov,“ tvrdil ve Sněmovně ve středu ráno předseda SPD Tomio Okamura.

Smlouvu podle Okamury proti zájmům českých občanů tlačí současná vláda. „Občané nechtějí přítomnost jakýchkoli cizích vojsk na území České republiky,“ prohlásil.

Že by smlouva automaticky vedla k příjezdu amerických vojáků či stavbě základny nicméně vyvrací ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš, který vedl vyjednávací tým. „Pouze řeší to, že pokud se obě strany někdy v budoucnu domluví na působení amerických vojáků na území České republiky, tak v dohodě DCA bude přesně popsané, co to znamená a jaké bude jejich právní postavení,“ uvedl v únoru Jireš.

Černochová byla v USA minulý rok v dubnu, tehdy se se svým americkým protějškem Lloydem Austinem shodla, že je potřeba obrannou dohodu vyjednat. ČR je jediným státem NATO ve střední a východní Evropě, který dosud bilaterální dohodu o obranné spolupráci s USA nemá.