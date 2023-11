Odstoupit by bylo iracionální, dezinformátora zvali jiní, říká Středula

Učitelská platforma v pondělí oznámila, že se distancuje od demonstrace a jejích pořadatelů. Reagovala tak mimo jiné na vystoupení blogera, který si říká Vidlák, občanským jménem Daniel Sterzik, na demonstraci. Ten je znám svými proruskými postoji a překrucováním fakt.

Platforma také upozornila, že odbory nikoho neinformovaly, kdo bude na pódiu vystupovat. Poté upozornila, že se ke slovu dostali lidé, kteří na demonstraci neměli co dělat.

Jen odboroví předáci a předačky

Po dnešních protestech se Učitelská platforma ostře vymezila Vaší, potažmo akci odborů v Praze. Podle platformy totiž původní záměr učitelské stávky odbory zneužily a spojily se s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením a nikdy na demonstraci neměli vystoupit. Jak to tedy bylo?

Za prvé pana Vidláka (bloger, který si říká Vidlák, občanským jménem Daniel Sterzik pozn. red.) ČMKOS nezvala. Za ČMKOS vystoupili pouze a jen odboroví předáci a předačky, nikdo jiný. Toto byla volba Asociace samostatných odborů. Směřujete dotaz na pana Bohumíra Dufka. Druhá věc se týkala toho, že odbory někomu odebraly nebo ukradly nějakou stávku.

V žádném případě. Nejdříve byl vyhlášen den protestu na 27. 11., kdy o tom rozhodla rada ČMKOS, jehož součástí jsou školské odbory. Následně pan předseda František Dobšík přišel s tím, že oni vyhlásí celodenní stávku, takže součást týdne protestů ČMKOS. Žádné ukradení, naopak zdůraznění toho dne protestu. A jsem velmi pyšný na to, jak to školské odbory perfektně zvládly.

Předsedkyně Učitelské platformy a učitelka gymnázia v Litoměřicích Petra Mazancová vás vyzvala k odstoupení. Vyslyšíte ji?

Je to úplně iracionální, protože to by se mělo týkat úplně jiné konfederace a rozhodně ne ČMKOS. Nemá to žádnou souvislost. Byl to host, kterého si pozvala Asociace samostatných odborů nikoliv my.

Varoval jsem, aby se nezúčastnili politici

Takže odmítáte, že byste dávali prostor dezinformátorům?

Za ČMKOS rozhodně.

Vy jste o tom tedy nevěděl, že tam bude vystupovat „Vidlák“ tedy Daniel Sterzik?

Já jsem varoval, aby se toho nezúčastnil nikdo z politiků nebo kdokoliv, který má co společného s těmi, o kterých hovoříte. Řekl jsem to na naší koordinační schůzce, ale my jinak nezasahovali do otázky toho, kdo bude nebo nebude vystupovat.

To je na zodpovědnost každé z těch konfederací. My jsme to, co jsme požadovali, naplnili. To znamená: jednoznačně za nás vystoupili pouze odboroví předáci a předačky.