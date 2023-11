Mnozí se za vulgarismy na akci odborů styděli, navezl se opět Fiala do Středuly

„Všichni mohli vidět, co se odehrálo na dnešní demonstraci, hesla, která tam měly odbory, a myslím, že mnozí se styděli,“ komentoval Fiala. Podle něj celou akci provázely vulgarismy a hesla proti vládě.

Svá tvrzení premiér dokládá okolností, že i spolek Učitelská platforma se ostře vymezil proti pondělní akci odborů v Praze. Ta podle platformy původní záměr učitelské stávky zneužila a spojila s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením a nikdy na demonstraci neměli vystoupit, zejména s proruskými dezinformátory.

Nezapomínejme, že i Učitelská platforma se distancovala od toho, co se na demonstraci odehrávalo.



Já nemám problém jednat se zástupci lékařů nebo s lidmi,…

Učitelská platforma dokonce odborového předáka Josefa Středulu vyzvala, aby na svou funkci rezignoval. Středula ovšem tvrzení, že by odbory na pondělní stávce daly prostor dezinformátorům, odmítl. V rozhovoru pro iDNES.cz navíc řekl, že výzvu k odstoupení nevyslyší. Bylo by to podle něj iracionální.

Odbory protestovaly proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci, nevyjasněnému růstu minimální mzdy i nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis.

Do pondělní stávky se zapojilo přes sedm tisíc škol, učitelů studentů a nepedagogických pracovníků. Provoz se zastavil také například ve Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Protestní průvody se odehrávaly ale zejména v Praze.

Premiér Fiala na akce nezavítal. Den strávil na návštěvě soukromé školy a zemědělského družstva, kterému šéfuje bratr ministra sociálních věcí Mariana Jurečky. Odborového předáka Středulu už v předvečer stávky obvinil, že se zástupci odborů zneužívá situace, aby prosazoval vlastní politické ambice. To Středula, který kandidoval v minulé prezidentské volbě a v rámci volební kampaně uspořádal odborovou demonstraci, popřel.